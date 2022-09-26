Александр Медведев: «Несмотря ни на что, наш баскетбол жив и будет жить»

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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев по итогам победного для клуба Суперкубка Лиги ВТБ выразил мнение, что баскетбол в России остается на высоком уровне.

«В этом Суперкубке можно было увидеть все элементы европейского баскетбола, и это подтверждает, что несмотря ни на что, наш баскетбол жив и будет жить.

Вместо тех, кто уехал, приехали ребята не менее талантливые, не менее мастеровитые. Нас ждет потрясающий сезон Лиги, каждый матч будет представлять интерес. И то, что на Суперкубок пришло так много зрителей, говорит о том, что интерес к баскетболу растет, в этой игре можно увидеть то, что ни в одном другом виде спорта не увидишь», – сказал Медведев.

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