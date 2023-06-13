«Хотелось бы остаться в баскетболе». Сергей Моня официально завершил игровую карьеру

Теги Сергей Моня Зенит сборная России чемпионат России Единая лига ВТБ Баскетбол

Знаменитый форвард Сергей Моня официально завершил карьеру в возрасте 40 лет.

В 39 лет Моня взял титул чемпиона Единой лиги ВТБ вместе с «Зенитом», а спустя полгода снова пришел на помощь клубу, когда сине-бело-голубых преследовала череда травм. По ходу сезона у Сергея обнаружился тромбоз вен на ноге, и чемпион Европы 2007 года не смог полноценно завершить этот розыгрыш.

За «Зенит» в этом сезоне Моня отыграл в 11 матчах, проводя на паркете в среднем почти по 13 минут. 

Экс-капитан сборной России признался, что пока не знает, чем будет заниматься в будущем.

«Пока даже особо не думал об этом. Отдохну чуть-чуть, побуду с семьей, проведу время с ними. Ну и болячки старые надо залечить, поэтому особо не думал еще о том, чем буду заниматься.

Вообще, конечно, хочется, чтобы будущая работа была связана с баскетболом. Нужно ведь заниматься тем, что понимаешь. Я в баскетболе что-то понимаю, хотелось бы остаться в баскетболе», – говорит Моня.

Свой последний официальный матч Моня провел 10 января против «Локомотива-Кубань».

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5 комментариев

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Игорь Корнеев
Легенда, успехов
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zbd
❤️
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Grin of Ant
Ответ гилберт
Хотелось бы работать на заводе, но придётся остаться в баскетболе.
Ну давай, ложись на мягкую кушетку и рассказывай, когда у тебя это началось?
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