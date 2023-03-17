Защитник из Южного Судана покинул «Зенит-2»

« -2» покинул защитник Руай Луак.

Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Отмечается, что игрок уже подписал контракт с «Сити Ойлерс» из Уганды.

18-летний защитник перешел в петербургскую фарм-команду в октябре 2022 года. «Зенит» стал его первым клубом на профессиональном уровне.

Руай Луак провел 7 матчей в Суперлиге, набирая в среднем 2,1 очка, 0,4 перехвата и 0,7 подбора за игру.

«Если зашел так далеко, то нужно уже идти до конца»: Андрей Саврасов намерен провести еще один сезон в NCAA