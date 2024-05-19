«Винс, Джордан, Доминик». Блэйк Гриффин назвал лучших данкеров в истории НБА

Теги Майкл Джордан Винс Картер НБА Шон Кемп Блэйк Гриффин Доминик Уилкинс Баскетбол

Блэйк Гриффин назвал лучших данкеров в истории НБА.

«Винс Картер, на мой взгляд, является номером один. Конкурс данков между Заком Лавином и Аароном Гордоном – один из лучших со времен, наверное, Винса. Лучший данкер в игре – Шон Кемп.

Мне нравится, как бил сверху Доминик Уилкинс, потому что он делал это очень мощно. Я обязан включить сюда Майкла Джордана, потому что он культовая фигура, он и Доминик положили начало конкурсу данков. Винс, Джордан, Доминик... Нет, я не помещу себя на собственную гору Рашмор», – сказал победитель конкурса данков 2011 года.

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