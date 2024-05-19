«Винс, Джордан, Доминик». Блэйк Гриффин назвал лучших данкеров в истории НБА

Блэйк Гриффин назвал лучших данкеров в истории НБА.

« , на мой взгляд, является номером один. Конкурс данков между Заком Лавином и Аароном Гордоном – один из лучших со времен, наверное, Винса. Лучший данкер в игре – .

Мне нравится, как бил сверху , потому что он делал это очень мощно. Я обязан включить сюда , потому что он культовая фигура, он и Доминик положили начало конкурсу данков. Винс, Джордан, Доминик... Нет, я не помещу себя на собственную гору Рашмор», – сказал победитель конкурса данков 2011 года.