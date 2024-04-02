Блэйк Гриффин объяснил решение пропустить сезон: «Хотел дать телу отдохнуть и провести время с детьми»

Блэйк Гриффин объяснил, почему решил пропустить сезон-2023/24.

«Чувствую себя хорошо, но с точки зрения баскетбольной формы сейчас я, наверное, далек от баскетбольной формы. Не знаю, что буду делать, но посмотрим.

Я хотел взять отпуск в этом сезоне. Мне нужно было время, чтобы дать своему телу отдохнуть, а также просто провести время с детьми. У меня 10-летний сын и семилетняя дочь. Поскольку я нахожусь на Восточном побережье с 2018 года, мне трудно проводить с ними время в течение девяти месяцев сезона.

Я с нетерпением ждал возможности уделить некоторое время тому, чтобы выяснить, где в каком состоянии нахожусь, есть ли у меня силы продолжать играть. Это тяжелая работа. Это постоянная работа в в течение девяти месяцев в году. Никаких выходных, только день благодарения и перерыв на Матч всех звезд», – сказал бывший форвард « » в подкасте The Forward.