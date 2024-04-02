Блэйк Гриффин объяснил решение пропустить сезон: «Хотел дать телу отдохнуть и провести время с детьми»

Теги Бостон НБА Блэйк Гриффин Баскетбол

Блэйк Гриффин объяснил, почему решил пропустить сезон-2023/24.

«Чувствую себя хорошо, но с точки зрения баскетбольной формы сейчас я, наверное, далек от баскетбольной формы. Не знаю, что буду делать, но посмотрим.

Я хотел взять отпуск в этом сезоне. Мне нужно было время, чтобы дать своему телу отдохнуть, а также просто провести время с детьми. У меня 10-летний сын и семилетняя дочь. Поскольку я нахожусь на Восточном побережье с 2018 года, мне трудно проводить с ними время в течение девяти месяцев сезона.

Я с нетерпением ждал возможности уделить некоторое время тому, чтобы выяснить, где в каком состоянии нахожусь, есть ли у меня силы продолжать играть. Это тяжелая работа. Это постоянная работа в НБА в течение девяти месяцев в году. Никаких выходных, только день благодарения и перерыв на Матч всех звезд», – сказал бывший форвард «Бостона» в подкасте The Forward.

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10 комментариев
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Я думал, что все, Блэйк завершил карьеру. Увы, не получилось выиграть титул в Клипперс, но хотя бы команда вылезла из беспросветного дна.
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+6
Хотелось бы, чтобы Клипперс подписали его в следующем сезоне. Балмер некрасиво обошелся с Гриффином обменяв его в Детройт, поэтому было бы круто, если бы он вернулся и завершил карьеру именно игроком Клипперс.
+6
-1
+5
Тогда ждём камбэк в следующем сезоне и начало похода за три-питом
+6
-3
+3
Ответ LilAnswer
Хотелось бы, чтобы Клипперс подписали его в следующем сезоне. Балмер некрасиво обошелся с Гриффином обменяв его в Детройт, поэтому было бы круто, если бы он вернулся и завершил карьеру именно игроком Клипперс.
там ещё Барнса и Пола подпишите. ну и вроде Кроуфорд и Лу доступны ещё)
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В целом есть чувство что Блейк мог бы провести ещё несколько сезонов на достойном уровне. Мастеровитый игрокч на нужной позиции, особенно если бросок стабильный, тут у него от сезона к сезону меняется.
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Да явно завершит потом. В 35 год не играть, а потом пытаться вернуться - тяжелейшая задача. Тем более непонятно ради чего, за 10 минут на площадке и минималку что ли.
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Телу отдохнуть, это с Ланой Роудс даешь телу отдохнуть ?)))
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Ответ LilAnswer
Хотелось бы, чтобы Клипперс подписали его в следующем сезоне. Балмер некрасиво обошелся с Гриффином обменяв его в Детройт, поэтому было бы круто, если бы он вернулся и завершил карьеру именно игроком Клипперс.
Клипперс вроде не похожи на благотворительную организацию. Просто чтоб было красиво ... им это не нужно. максимум однодневный контракт
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Ответ scorp19
Клипперс вроде не похожи на благотворительную организацию. Просто чтоб было красиво ... им это не нужно. максимум однодневный контракт
Если Балмер выдаст максималки Бороде и ПолуДжорджу, это будет благотворительный пенсионный фонд
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Ответ Денис Храпунов
В целом есть чувство что Блейк мог бы провести ещё несколько сезонов на достойном уровне. Мастеровитый игрокч на нужной позиции, особенно если бросок стабильный, тут у него от сезона к сезону меняется.
Вполне способен отбегать минут 10-15 во 2 или 3 юните.
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