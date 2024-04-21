Деандре Джордан о завершении карьеры Блэйка Гриффина: «Он лодырь, этому парню нельзя верить»
Деандре Джордан пошутил по поводу завершения карьеры Блэйка Гриффина.
«Во-первых, Блэйк – лодырь, этому парню нельзя верить», – сказал центровой «Денвера».
Размышляя о карьере Гриффина, Джордан рассказал о том, как ему нравилось наблюдать за ростом и развитием Блэйка, а также сказал, что быть партнером Гриффина по команде в течение 10 лет было лучшей частью его карьеры.
Джордан и Гриффин были партнерами по команде в «Клипперс» с 2009 по 2018 год.