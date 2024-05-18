«Какая история лучше?» Блэйк Гриффин опроверг слухи о вражде с Крисом Полом

Блэйк Гриффин опроверг слухи о вражде с бывшим одноклубником Крисом Полом.

«Ты посмотрел видео, ты что-то увидел, ты развил эту историю, она набрала просмотры, это здорово. Вдобавок ко всему, после того, как мы все разошлись по разным командам, когда я впервые играл против , мы сцепились. Когда впервые играл против , мы тоже сцепились.

Такое случается, когда парни с супер бойцовскими характерами долгое время играют вместе, а потом противостоят друг другу. Они любят друг друга после игры, а во время игры – нет.

Какая история лучше? «Эти ребята ненавидят друг друга» или «Они отличные ребята, и они отлично ладят между собой, просто они не победили»? Это не история», – сказал бывший игрок .