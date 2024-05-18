«Какая история лучше?» Блэйк Гриффин опроверг слухи о вражде с Крисом Полом

Теги Клипперс Крис Пол Джей Джей Редик НБА Блэйк Гриффин Баскетбол

Блэйк Гриффин опроверг слухи о вражде с бывшим одноклубником Крисом Полом.

«Ты посмотрел видео, ты что-то увидел, ты развил эту историю, она набрала просмотры, это здорово. Вдобавок ко всему, после того, как мы все разошлись по разным командам, когда я впервые играл против Джей Джей Редика, мы сцепились. Когда впервые играл против Криса Пола, мы тоже сцепились.

Такое случается, когда парни с супер бойцовскими характерами долгое время играют вместе, а потом противостоят друг другу. Они любят друг друга после игры, а во время игры – нет. 

Какая история лучше? «Эти ребята ненавидят друг друга» или «Они отличные ребята, и они отлично ладят между собой, просто они не победили»? Это не история», – сказал бывший игрок НБА.

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2 комментария
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Я бы выбрал историю, где один из лучших разыгрывающих в истории Пол, то ли белый то ли чёрный гиператлитичный оллстар Гриффин, мощный и атлетичный центровой Джордан, один из лучших в истории шестых Кроуфорд, элитный снайпер Реддик и другие подвели великого Док Риверса и не взяли гайку.
Посвящаю грустный " Камон Летсгоу" в честь этой несостоявшейся династии
+5
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+5
Ответ dikij jonny
Я бы выбрал историю, где один из лучших разыгрывающих в истории Пол, то ли белый то ли чёрный гиператлитичный оллстар Гриффин, мощный и атлетичный центровой Джордан, один из лучших в истории шестых Кроуфорд, элитный снайпер Реддик и другие подвели великого Док Риверса и не взяли гайку. Посвящаю грустный " Камон Летсгоу" в честь этой несостоявшейся династии
Красиво
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