Хавьер Паскуаль: «Обе команды заслуживали победы. Все решили небольшие детали»

Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА в 6-м матче (91:97, 2-4).

«Прежде всего, поздравляю и желаю команде всего наилучшего в финальной серии. Также отдельно поздравляю Андреаса Пистиолиса, который проделал отличную работу. Поздравляю всех игроков и менеджмент ЦСКА. Мы сражались, у нас были шансы на победу, все решили небольшие детали. В целом, сегодня обе команды заслуживали победы.

Обычно говорят, что это не так важно, но все-таки скажу, что перед началом плей-офф мы из-за травмы потеряли Дублевича, затем в начале этой серии – Курича, а сегодня не смог сыграть Жбанов, у которого травма паха. К тому же в концовке матча из-за травмы не мог играть Карасев.

Поздравляю команду с этой игрой. Вернусь к матчу номер пять, в котором мы действовали недопустимо. И все же тяжело бороться, когда у тебя неполный состав, и ты не можешь делать все необходимые замены, не хватает ротации. Тем не менее, постараемся закончить сезон наилучшим образом», – сказал главный тренер « ».

ЦСКА победил «Зенит» в 6-м матче полуфинальной серии (97:91, 4-2) и вышел в финал Лиги ВТБ.