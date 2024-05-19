Хавьер Паскуаль: «Обе команды заслуживали победы. Все решили небольшие детали»

Теги ЦСКА Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА в 6-м матче (91:97, 2-4).

«Прежде всего, поздравляю ЦСКА и желаю команде всего наилучшего в финальной серии. Также отдельно поздравляю Андреаса Пистиолиса, который проделал отличную работу. Поздравляю всех игроков и менеджмент ЦСКА. Мы сражались, у нас были шансы на победу, все решили небольшие детали. В целом, сегодня обе команды заслуживали победы.

Обычно говорят, что это не так важно, но все-таки скажу, что перед началом плей-офф мы из-за травмы потеряли Дублевича, затем в начале этой серии – Курича, а сегодня не смог сыграть Жбанов, у которого травма паха. К тому же в концовке матча из-за травмы не мог играть Карасев.

Поздравляю команду с этой игрой. Вернусь к матчу номер пять, в котором мы действовали недопустимо. И все же тяжело бороться, когда у тебя неполный состав, и ты не можешь делать все необходимые замены, не хватает ротации. Тем не менее, постараемся закончить сезон наилучшим образом», – сказал главный тренер «Зенита».

ЦСКА победил «Зенит» в 6-м матче полуфинальной серии (97:91, 4-2) и вышел в финал Лиги ВТБ.

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2 комментария
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Джентльмен
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Ответ Вячеслав Лобачев
Джентльмен
А что ему ещё остаётся? Его игроки не показали того, к чему он их призывал. Смысла нет истерить, работать продолжать нужно, им ещё серия за бронзу предстоит
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