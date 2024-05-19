Семен Антонов о решающем перехвате: «Мне кажется, что Томас Эртель сам потерял мяч»

Семен Антонов прокомментировал решающий перехват у Томаса Эртеля.

«Если честно, я уже и не помню этот момент, потому что я был с , он бежал ставить заслон Эртелю, на , по-моему, был . Хантер как-то споткнулся, и мне кажется, что Томас сам потерял мяч, и просто так получилось, что я оказался рядом.

Но я рад даже не перехвату, а тому, что мы смогли набрать легкие очки. По-моему, Мело забил в отрыве. Появилась какая-то уверенность, что мы дождем соперника», – рассказал форвард ЦСКА.

победил « » в 6-м матче полуфинальной серии плей-офф (97:91, 4-2) и вышел в финал Лиги ВТБ.