Семен Антонов о решающем перехвате: «Мне кажется, что Томас Эртель сам потерял мяч»

Теги ЦСКА Зенит Баскетбол - видео Семен Антонов Единая лига ВТБ Томас Эртель Антон Астапкович Винс Хантер Баскетбол

Семен Антонов прокомментировал решающий перехват у Томаса Эртеля.

«Если честно, я уже и не помню этот момент, потому что я был с Хантером, он бежал ставить заслон Эртелю, на Эртеле, по-моему, был Астап. Хантер как-то споткнулся, и мне кажется, что Томас сам потерял мяч, и просто так получилось, что я оказался рядом.

Но я рад даже не перехвату, а тому, что мы смогли набрать легкие очки. По-моему, Мело забил в отрыве. Появилась какая-то уверенность, что мы дождем соперника», – рассказал форвард ЦСКА.

ЦСКА победил «Зенит» в 6-м матче полуфинальной серии плей-офф (97:91, 4-2) и вышел в финал Лиги ВТБ.

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