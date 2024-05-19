Семен Антонов о решающем перехвате: «Мне кажется, что Томас Эртель сам потерял мяч»
Семен Антонов прокомментировал решающий перехват у Томаса Эртеля.
«Если честно, я уже и не помню этот момент, потому что я был с Хантером, он бежал ставить заслон Эртелю, на Эртеле, по-моему, был Астап. Хантер как-то споткнулся, и мне кажется, что Томас сам потерял мяч, и просто так получилось, что я оказался рядом.
Но я рад даже не перехвату, а тому, что мы смогли набрать легкие очки. По-моему, Мело забил в отрыве. Появилась какая-то уверенность, что мы дождем соперника», – рассказал форвард ЦСКА.
ЦСКА победил «Зенит» в 6-м матче полуфинальной серии плей-офф (97:91, 4-2) и вышел в финал Лиги ВТБ.