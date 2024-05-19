Андреас Пистиолис: «Работа не закончена, сейчас нет времени предаваться празднованиям»

Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Зенитом» в 6-м матче (97:91, 4-2).

«Наконец, все увидели то, чего так хотели в этой серии – напряженный матч. Он, действительно, получился захватывающим. Спасибо болельщикам за то, что пришли и обеспечили нам потрясающую поддержку.

Горжусь тем, как команда отреагировала на все обстоятельства, которые случились во время матча. Каждый постарался сделать все возможное, чтобы завершить встречу в нашу пользу. Мы старались вносить коррективы, реагируя на ситуации, которые мы не отрабатывали на тренировках, и каждый из игроков с этим идеально справился.

С личной точки зрения скажу, что эта серия многое дала мне как тренеру. ставил перед нами много различных вызовов, мы старались справляться, и я многому научился. Серия получилась тяжелой, очень многого потребовала от каждого. Работа не закончена, сейчас нет времени предаваться празднованиям», – сказал главный тренер ЦСКА.

победил « » в 6-м матче полуфинальной серии (97:91, 4-2) и вышел в финал Лиги ВТБ.