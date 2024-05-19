Андрей Ватутин обнял Андреаса Пистиолиса после победы ЦСКА над «Зенитом» в 6-м матче
ЦСКА победил «Зенит» в 6-м матче серии (97:91, 4-2) и вышел в финал Лиги ВТБ.
По окончании матча президент ЦСКА Андрей Ватутин поздравил и обнял главного тренера команды Андреаса Пистиолиса.
Греческий специалист возглавил ЦСКА 15 апреля, сменив на посту северомакедонца Эмила Райковича. Его соглашение с армейцами рассчитано до конца нынешнего сезона.
В прошлом году ЦСКА впервые в истории не смог выйти в финал Лиги ВТБ, уступив в полуфинальной серии «Локомотиву-Кубань» со счетом 3-4.