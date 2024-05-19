ЦСКА вернулся в финал Единой лиги ВТБ спустя два года, выиграв у «Зенита» полуфинальную серию со счетом 4-2

ЦСКА стал первым финалистом сезона Единой лиги ВТБ-2023/24.

В воскресенье, 19 мая, ЦСКА обыграл « » на своей площадке в 6-м матче полуфинальной серии (97:91, 4-2) и вышел в финал.

Лучшими игроками встречи в составе победителей стали Каспер Уэйр (31 очко), Амат Мбайе (18 очков) и Антон Астапкович (11 очков, 6 подборов, 4 передачи). У «Зенита» отличились Винс Хантер (29 очков, 9 подборов), Трент Фрэйзерс (20 очков) и Томас Эртель (18 очков, 9 передач).

Соперник ЦСКА определится в 7-м матче серии между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» в Казани 22 мая.

В прошлом году армейцы впервые в истории клуба не смогли выйти в финал Лиги ВТБ, уступив в полуфинальной серии «Локомотиву-Кубань» со счетом 3-4.