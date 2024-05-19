ЦСКА вернулся в финал Единой лиги ВТБ спустя два года, выиграв у «Зенита» полуфинальную серию со счетом 4-2

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Томас Эртель Антон Астапкович Каспер Уэйр Винс Хантер Амат Мбайе Трент Фрэйзер Баскетбол

ЦСКА стал первым финалистом сезона Единой лиги ВТБ-2023/24.

В воскресенье, 19 мая, ЦСКА обыграл «Зенит» на своей площадке в 6-м матче полуфинальной серии (97:91, 4-2) и вышел в финал.

Лучшими игроками встречи в составе победителей стали Каспер Уэйр (31 очко), Амат Мбайе (18 очков) и Антон Астапкович (11 очков, 6 подборов, 4 передачи). У «Зенита» отличились Винс Хантер (29 очков, 9 подборов), Трент Фрэйзерс (20 очков) и Томас Эртель (18 очков, 9 передач).

Соперник ЦСКА определится в 7-м матче серии между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» в Казани 22 мая.

В прошлом году армейцы впервые в истории клуба не смогли выйти в финал Лиги ВТБ, уступив в полуфинальной серии «Локомотиву-Кубань» со счетом 3-4.

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3 комментария
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Молодцы армейцы!
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Вот и в баскетболе Питер без чемпионства, вслед за хоккеем и волейболом.
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Хороший матч сегодня был. За долгое время ЦСКА именно был цельной командой с характером. Пистолетус молодец - хороший мотиватор. Как тренер - посмотрим в финале.
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