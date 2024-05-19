«Просто расслабься и наблюдай». Дерек Лайвли обратился к покойной матери после победы в 6-м матче

Теги Даллас НБА Баскетбол - фото Оклахома-Сити НБА плей-офф Дерек Лайвли Баскетбол

Дерек Лайвли набрал 12 очков и 15 подборов в победном 6-м матче с «Тандер» (4-2).

После игры новичок «Далласа» написал в соцсети обращение к покойной матери.

«Люблю тебя, мама. Скучаю по тебе, мама. Просто расслабься и наблюдай», – написал 20-летний центровой «Мэверикс».

Мать Лайвли умерла 12 апреля, перед последним домашним матчем «Далласа» в регулярном чемпионате. Ей было 53 года, она десять лет боролась с раком.

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4 комментария
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Ответ Light Yagami
Ужасно, конечно, сил парню, но зачем это постить?
а почему нет? такие вещи помогают лучше понять игроков, проникнуться к ним, сильнее им сопереживать. я вот персофан Кавая, и мне кажется очень важной деталью его биографии, что у него папу застрелили в детстве. многие воспринимают его как робота, но человек страшную травму перенес в юности - кто знает, может он поэтому такой странный интроверт) у Лайвли же мама часто посещала его матчи, ее ловила камера - думаю, для фанов Далласа эта история - тоже не пустой звук
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Сразу вспоминается Dear Momma
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Все-таки какой же полезный ролевик и ведь это только его первый сезон. Очень рад за него и за Даллас. Это тот человек, который так был им необходим, пусть у него все плохо с броском, скорее даже, вообще его нет. Но его энергия и самоотдача в обороне стоят многого. По сути они вдвоём с Гэффордом начисто закрыли Холмгрена. Как бы последний не был талантлив в нападении, но этот сезон показал насколько он слаб физически, чтобы противостоять таким парням как Лайвли и Гэффорд.
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