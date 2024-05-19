«Просто расслабься и наблюдай». Дерек Лайвли обратился к покойной матери после победы в 6-м матче

Дерек Лайвли набрал 12 очков и 15 подборов в победном 6-м матче с «Тандер» (4-2).

После игры новичок « » написал в соцсети обращение к покойной матери.

«Люблю тебя, мама. Скучаю по тебе, мама. Просто расслабься и наблюдай», – написал 20-летний центровой «Мэверикс».

Мать Лайвли умерла 12 апреля, перед последним домашним матчем «Далласа» в регулярном чемпионате. Ей было 53 года, она десять лет боролась с раком.