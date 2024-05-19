Лука Дончич о выступлении Дерека Лайвли: «У него невероятный потенциал. Очень рад, что «Мэверикс» взяли его на драфте»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Дерек Лайвли Баскетбол

Лука Дончич остался впечатлен игрой новичка Дерека Лайвли.

«Он был великолепен. Вижу, у него «+26»? В матче плей-офф. Это нереально. Он проделывает такое будучи новичком. У него невероятный потенциал. Очень рад, что «Мэверикс» взяли его на драфте», – признался разыгрывающий «Далласа» на послематчевой пресс-конференции.

20-летний центровой Дерек Лайвли набрал 12 очков и 15 подборов со скамейки запасных. «Мэверикс» лидировали по подборам 47-31 в заключительной игре серии с «Оклахомой» (4-2).

 

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4 комментария
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Лайвли просто красавец,огромное спасибо Тайсону Чендлеру, мощно поработал и до сих пор персонально с ним работает.Юный паренёк в первый год вышел в финал конфы…и что заметил играет так уверенно и смело….две башни Далласа Гэффорд и Лайвли смотреть на их игру одно удовольствие 🔥👍
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Ну вот ПО и показал минусы тощего Холмгрена, просто не может подбор взять несмотря на рост.
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Ответ DirkMavs
Лайвли просто красавец,огромное спасибо Тайсону Чендлеру, мощно поработал и до сих пор персонально с ним работает.Юный паренёк в первый год вышел в финал конфы…и что заметил играет так уверенно и смело….две башни Далласа Гэффорд и Лайвли смотреть на их игру одно удовольствие 🔥👍
Чендлер красавец, не знал, но не забывайте про Расса, который вам прокачал Гаффорда ☝🏻
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Впечатлил. Такое ощущение, что под давлением только лучше играет. Спокойно пережил Хак-Э-Лайвли во всех играх.
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