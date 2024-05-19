Лука Дончич о выступлении Дерека Лайвли: «У него невероятный потенциал. Очень рад, что «Мэверикс» взяли его на драфте»

Лука Дончич остался впечатлен игрой новичка Дерека Лайвли.

«Он был великолепен. Вижу, у него «+26»? В матче плей-офф. Это нереально. Он проделывает такое будучи новичком. У него невероятный потенциал. Очень рад, что «Мэверикс» взяли его на драфте», – признался разыгрывающий « » на послематчевой пресс-конференции.

20-летний центровой набрал 12 очков и 15 подборов со скамейки запасных. «Мэверикс» лидировали по подборам 47-31 в заключительной игре серии с «Оклахомой» (4-2).