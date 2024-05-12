Дерек Лайвли убегал от Чета Холмгрена в концовке матча. «Оклахома» пыталась фолить на центровом «Далласа»

Теги Даллас НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити НБА плей-офф Чет Холмгрен Дерек Лайвли Баскетбол

Дерек Лайвли реализовал 5 из 8 штрафных бросков в финальные минуты встречи.

20-летний центровой «Мэверикс» забрасывал 50,6% штрафных в первом сезоне в НБА. «Тандер» четыре раза фолили на нем в концовке первого гостевого матча в Далласе. Лайвли забросил 5 из 8 штрафных в ключевые минуты и 8 из 12 в игре в целом.

Центровой завершил матч с 12 очками и 8 подборами. «Мэверикс» повели в серии – 2-1.

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6 комментариев
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Я чуть с кресла грохнулся от смеха.
Ни сколько смешно убегал Лайвли от Чета сколько Чет с вытянутыми руками бежал за Лайвли.
Как будто отец играет с сыном в бабайку.
ДО-ГО-НЮ.
+10
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+9
Не думал что через 20 лет Hack-a-Shaq также будет работать
+8
-1
+7
Надо подставить музыку из "Бенни Хилла" или "Скуби-Ду"
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0
+6
Оклахомовский маньяк обезумел до такой степени, что загоняет свою жертву у неё дома на глазах тысяч свидетелей...
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Вот интересно, если бы Дорт защищался против ШГА, так же как против Луки через сколько минут он бы отфолился?
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Шакил так не мог
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