Дерек Лайвли убегал от Чета Холмгрена в концовке матча. «Оклахома» пыталась фолить на центровом «Далласа»
Дерек Лайвли реализовал 5 из 8 штрафных бросков в финальные минуты встречи.
20-летний центровой «Мэверикс» забрасывал 50,6% штрафных в первом сезоне в НБА. «Тандер» четыре раза фолили на нем в концовке первого гостевого матча в Далласе. Лайвли забросил 5 из 8 штрафных в ключевые минуты и 8 из 12 в игре в целом.
Центровой завершил матч с 12 очками и 8 подборами. «Мэверикс» повели в серии – 2-1.
Ни сколько смешно убегал Лайвли от Чета сколько Чет с вытянутыми руками бежал за Лайвли.
Как будто отец играет с сыном в бабайку.
ДО-ГО-НЮ.