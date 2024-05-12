Дерек Лайвли убегал от Чета Холмгрена в концовке матча. «Оклахома» пыталась фолить на центровом «Далласа»

Дерек Лайвли реализовал 5 из 8 штрафных бросков в финальные минуты встречи.

20-летний центровой «Мэверикс» забрасывал 50,6% штрафных в первом сезоне в . «Тандер» четыре раза фолили на нем в концовке первого гостевого матча в . Лайвли забросил 5 из 8 штрафных в ключевые минуты и 8 из 12 в игре в целом.

Центровой завершил матч с 12 очками и 8 подборами. «Мэверикс» повели в серии – 2-1.