Дерек Лайвли о решающих штрафных в 3-м матче: «Мне помогла мама»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Дерек Лайвли Баскетбол

Дерек Лайвли рассказал, как он реализовал решающие штрафные в 3-м матче.

«Мне помогла мама. Она наблюдает за мной. И я знаю, что она сказала мне забросить эти чертовы штрафные, поэтому я должен был подойти и реализовать их.

Партнеры по команде сказали мне: «Какого черта ты убегаешь от него? Просто встань и забрось штрафные». Такая поддержка партнеров по команде заставила меня еще больше захотеть собраться и реализовать их», – рассказал 20-летний центровой «Далласа».

Лайвли реализовал 5 из 8 штрафных бросков в финальные минуты 3-го матча серии плей-офф против «Оклахомы» (105:101, 2-1). Новичок забрасывал 50,6% штрафных в первом сезоне в НБА.

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