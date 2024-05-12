Дерек Лайвли о решающих штрафных в 3-м матче: «Мне помогла мама»

Дерек Лайвли рассказал, как он реализовал решающие штрафные в 3-м матче.

«Мне помогла мама. Она наблюдает за мной. И я знаю, что она сказала мне забросить эти чертовы штрафные, поэтому я должен был подойти и реализовать их.

Партнеры по команде сказали мне: «Какого черта ты убегаешь от него? Просто встань и забрось штрафные». Такая поддержка партнеров по команде заставила меня еще больше захотеть собраться и реализовать их», – рассказал 20-летний центровой « ».

реализовал 5 из 8 штрафных бросков в финальные минуты 3-го матча серии плей-офф против «Оклахомы» (105:101, 2-1). Новичок забрасывал 50,6% штрафных в первом сезоне в .