Джейсон Кидд: «Мы готовы к силовой борьбе. Но если нам придется перестроиться, мы можем играть и в тактический баскетбол»
Джейсон Кидд рассказал об изменениях в возможностях «Далласа».
«С марта мы стали ценить силовую борьбу. Мы построены так, чтобы быть физически агрессивной командой. Парни хорошо себя чувствуют в контактной игре. «Оклахома» отличная команда, они не боятся столкновений. Но победа остается за мелкими деталями, и если эти детали лежат в области силовой борьбы, мы к ней готовы.
Возможно, в прошлом мы были не такими. Но это другая команда, и этот состав был выстроен таким образом. Но если нам придется развернуть игру в область тактического баскетбола, мы сможем это сделать.
Мне надо было раньше заняться Пи Джеем Вашингтоном. Культивировать уверенность, которую мы испытываем в нем на обеих сторонах площадки. Он комфортно себя чувствует на площадке, дома, в плей-офф.
Мы можем играть в смолл-болл с ним на пятерке даже в отсутствие Макси Клебера (травма плеча). Я использовал это, чтобы заставить «Оклахому» играть в защите в концовке, когда они фолили на Дереке Лайвли.
Пока что мы ничего не сделали в плей-офф. Ничего не достигли. Нужно оставаться голодными. Мы в той же ситуации, что и в Оклахоме. Нам удалось взять игру в гостях, хорошо. Но теперь нам нужно защитить нашу площадку», – заключил главный тренер «Далласа».