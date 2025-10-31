Стив Керр о поражении от «Милуоки»: «Мне показалось, что это была усталость, умственная и физическая»

Тренер «Уорриорс» объяснил, что пошло не так в игре с «Бакс».

«Мне показалось, что это была усталость, умственная и физическая. Наша команда выглядела уставшей на площадке. Мы плохо создавали пространство. Просто не было ощущения, что у нас есть наша привычная энергия. И я думаю, «Милуоки » были великолепны. Они реализовали 19 трехочковых бросков, один за другим в решающий момент, но мы позволили им продержаться слишком долго, и в этом была проблема. Мы говорили об этом перед игрой: любая команда, играющая без своей звезды, будет играть, не боясь ничего потерять, и бросать без колебаний», – сказал Керр .

«Голден Стэйт » уступил «Милуоки» (110:120), несмотря на то, что суперзвезда «Бакс» Яннис Адетокумбо пропустил матч из-за дискомфорта в колене.