  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майлз Тернер о треш-токе Халибертона: «Тайриз знает, что он защищен. Он не будет нести ту же самую чушь, если вы окажетесь посреди улицы»
0

Майлз Тернер о треш-токе Халибертона: «Тайриз знает, что он защищен. Он не будет нести ту же самую чушь, если вы окажетесь посреди улицы»

Тернер поделился мыслями о Халибертоне и «фейковой вражде».

На своем подкасте Танасис Адетокумбо спросил Майлза Тернера, не кажется ли лига чем-то вроде WWE – полной «фейковой вражды».

«У парней есть эго. У парней есть бренды. У парней есть вещи, которые они хотят защитить. Некоторым парням нужно быть крутыми. А потом ты встречаешь их за пределами площадки, и все сводится к: «Эй, чувак, как дела?». 

Не пойми меня неправильно, есть некоторые парни, которые действительно «за дело». Но их очень мало. Может быть, 5% лиги – даже меньше – действительно готовы на что-то пойти. Во-первых, никто не будет бросаться с кулаками в матче НБА. Если ты так поступишь, ты знаешь, что будешь отстранен. Ты знаешь, что получишь штраф. Никто не хочет платить эти деньги».

Затем Адетокумбо попросил Тернера высказать свое мнение о Тайризе Халибертоне, с которым он был одноклубником в «Индиане» в течение 3,5 сезонов. Тернер улыбнулся и назвал Халибертона троллем, сказав, что тот принимает эту роль, но она также формируются общественным восприятием.

«Тайриз знает, что он защищен. Так что он может выходить, нести свою чушь, говорить что угодно, и он знает, что в конечном итоге у него есть поддержка. Но он не будет нести ту же самую чушь, если вы окажетесь посреди улицы. Вот чего парни в этой лиге не делают».

Услышав это, Адетокумбо предложил Тернеру сказать три приятные вещи о его бывшем звездном разыгрывающем. Тернер похвалил профессионализм Халибертона, его качества как партнера по команде и преданность семье.

«Он чертовски хороший партнер по команде. Ты же знаешь, как мы говорим о том, что команда должна сплачиваться? Должна быть товарищеская атмосфера? Тайриз организует все командные ужины. Он организует все командные вечеринки. Он хочет, чтобы люди были вместе. Он определенно олицетворяет это».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoМайлз Тернер
logoИндиана
logoМилуоки
logoТайриз Халибертон
logoНБА
logoТанасис Адетокумбо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милуоки» без Янниса Адетокумбо обыграл «Голден Стэйт», Райан Роллинз набрал 32 очка (рекорд карьеры)
сегодня, 05:03Видео
«Да, ты помог нам дойти до финала НБА, но нам пришлось резко сменить курс». Майлз Тернер высказался об уходе из «Индианы»
вчера, 15:04
«Следующий!» Тайриз Халибертон посмеялся над вопросом про Майлза Тернера
24 октября, 13:45Видео
Главные новости
Джарретт Аллен сломал палец руки, участие в ближайшей игре под вопросом
14 минут назад
«Да он даже не страшный». Егор Дёмин разгадал розыгрыш с пауком в коробке
сегодня, 09:05Видео
НБА. 27 очков и 18 подборов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» впервые в истории клуба стартовать с 5-0, «Милуоки» победил «Голден Стэйт» благодаря 32 очкам Роллинза и другие результаты
сегодня, 08:15
«Црвена Звезда» посвятила Николе Топичу победу над «Маккаби»
сегодня, 08:14
«Реал» и «Барселона» склоняются к переходу в Лигу чемпионов в следующем сезоне (Gazzetta)
сегодня, 07:53
Стив Керр о поражении от «Милуоки»: «Мне показалось, что это была усталость, умственная и физическая»
сегодня, 06:20
31 очко Шэя Гилджес-Александера позволило «Оклахоме» продлить серию на старте сезона до 6-0
сегодня, 06:02Видео
Дрэймонд Грин: «Не верю, что «Никс» – претенденты на титул. У них нет того, что требуется для победы на высшем уровне»
сегодня, 05:43
Бэм Адебайо забил сверху через Виктора Вембаньяму после заявления, что француз не такой уж и высокий
сегодня, 05:23Видео
«Милуоки» без Янниса Адетокумбо обыграл «Голден Стэйт», Райан Роллинз набрал 32 очка (рекорд карьеры)
сегодня, 05:03Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
33 минуты назад
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
50 минут назадФото
Адриатическая лига. «Мега» встретится с «Илирией»
сегодня, 08:53
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Нантер»
сегодня, 08:47
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» встретится с «Тофашем»
сегодня, 08:40
Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Олимпиакосом», «Монако» примет «Панатинаикос» и другие матчи
сегодня, 08:32
Стефен Карри случайно попал мячом по голове Дрэймонду Грину, форварду потребовалась замена
сегодня, 07:37Видео
Адриатическая лига. «Студентски центар» обыграл КРКА
вчера, 20:59
Владислав Коновалов о матче с МБА-МАИ: «Это лучшая реклама российского баскетбола!»
вчера, 19:19
Дрэймонд Грин: «Санти Альдама выставил себя полным клоуном, и я тоже сделал из него клоуна, когда он промазал два штрафных»
вчера, 17:04