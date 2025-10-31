Майлз Тернер о треш-токе Халибертона: «Тайриз знает, что он защищен. Он не будет нести ту же самую чушь, если вы окажетесь посреди улицы»

Тернер поделился мыслями о Халибертоне и «фейковой вражде».

На своем подкасте Танасис Адетокумбо спросил Майлза Тернера , не кажется ли лига чем-то вроде WWE – полной «фейковой вражды».

«У парней есть эго. У парней есть бренды. У парней есть вещи, которые они хотят защитить. Некоторым парням нужно быть крутыми. А потом ты встречаешь их за пределами площадки, и все сводится к: «Эй, чувак, как дела?».

Не пойми меня неправильно, есть некоторые парни, которые действительно «за дело». Но их очень мало. Может быть, 5% лиги – даже меньше – действительно готовы на что-то пойти. Во-первых, никто не будет бросаться с кулаками в матче НБА . Если ты так поступишь, ты знаешь, что будешь отстранен. Ты знаешь, что получишь штраф. Никто не хочет платить эти деньги».

Затем Адетокумбо попросил Тернера высказать свое мнение о Тайризе Халибертоне , с которым он был одноклубником в «Индиане» в течение 3,5 сезонов. Тернер улыбнулся и назвал Халибертона троллем, сказав, что тот принимает эту роль, но она также формируются общественным восприятием.

«Тайриз знает, что он защищен. Так что он может выходить, нести свою чушь, говорить что угодно, и он знает, что в конечном итоге у него есть поддержка. Но он не будет нести ту же самую чушь, если вы окажетесь посреди улицы. Вот чего парни в этой лиге не делают».

Услышав это, Адетокумбо предложил Тернеру сказать три приятные вещи о его бывшем звездном разыгрывающем. Тернер похвалил профессионализм Халибертона, его качества как партнера по команде и преданность семье.

«Он чертовски хороший партнер по команде. Ты же знаешь, как мы говорим о том, что команда должна сплачиваться? Должна быть товарищеская атмосфера? Тайриз организует все командные ужины. Он организует все командные вечеринки. Он хочет, чтобы люди были вместе. Он определенно олицетворяет это».