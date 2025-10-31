«Црвена Звезда» посвятила Николе Топичу победу над «Маккаби»

Сербский клуб выразил поддержку соотечественнику.

После победы над «Маккаби» в матче Евролиги главный тренер «Црвены Звезды » Саша Обрадович поддержал игрока «Оклахомы» Николу Топича, которому диагностировали рак яичек .

«Помимо этой феноменальной победы, есть и другие вещи. Мы были потрясены новостью о Николе Топиче , и эта победа посвящена ему. Мы надеемся, что все будет хорошо, от всей души желаем ему скорейшего выздоровления», – заявил Обрадович.

Форвард Никола Калинич также выразил слова солидарности с Топичем.

«Мы хотим, чтобы он выстоял в этой борьбе. Самая важная борьба, самый важный матч в жизни. От меня лично и от всей команды: желаем выдержать все это и вернуться. Площадка не важна, выиграй этот матч и будь здоров», – добавил Калинич.

По информации «Оклахомы», врачи дают «крайне позитивный» долгосрочный прогноз на полное выздоровление Топича. На данный момент сроки возвращения разыгрывающего в баскетбол не определены.