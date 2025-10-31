Стефен Карри случайно попал мячом по голове Дрэймонду Грину, форварду потребовалась замена

Карри не нарочно вывел партнера из игры.

В одном из эпизодов матча «Уорриорс» – «Бакс» Стефен Карри , делая передачу, угодил мячом по голове Дрэймонда Грина .

Атака закончилась цирковым попаданием Карри, которое судьи не засчитали, назначив фол Райану Роллинзу, а Грин попросил замену и ушел в раздевалку.

Вскоре форвард вернулся на скамейку запасных и смог продолжить встречу.