Стефен Карри случайно попал мячом по голове Дрэймонду Грину, форварду потребовалась замена
Карри не нарочно вывел партнера из игры.
В одном из эпизодов матча «Уорриорс» – «Бакс» Стефен Карри, делая передачу, угодил мячом по голове Дрэймонда Грина.
Атака закончилась цирковым попаданием Карри, которое судьи не засчитали, назначив фол Райану Роллинзу, а Грин попросил замену и ушел в раздевалку.
Вскоре форвард вернулся на скамейку запасных и смог продолжить встречу.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
