Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» рассмотрят возможность обмена Остина Ривза только на заслуживающего доверия игрока уровня Матч всех звезд»

По словам инсайдера, «Лейкерс» не хотят обменивать защитника Остина Ривза.

«Я слышал, что « » не хотят обменивать . Они любят Остина Ривза. Но если и существует ситуация, при которой они рассмотрят возможность его обмена, то это должен быть заслуживающий доверия игрок уровня Матч всех звезд», – сказал инсайдер The Athletic Джован Буха.