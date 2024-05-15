Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» рассмотрят возможность обмена Остина Ривза только на заслуживающего доверия игрока уровня Матч всех звезд»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

По словам инсайдера, «Лейкерс» не хотят обменивать защитника Остина Ривза.

«Я слышал, что «Лейкерс» не хотят обменивать Остина Ривза. Они любят Остина Ривза. Но если и существует ситуация, при которой они рассмотрят возможность его обмена, то это должен быть заслуживающий доверия игрок уровня Матч всех звезд», – сказал инсайдер The Athletic Джован Буха.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
да великий ривз из заслуг которого ток то что на нем свистят как на Хардене в прайме
да и то видимо из за команды
+4
0
+4
Как я понимаю - Лейкера готовы на любую дичь, лишь бы о них писали во время плей-офф. Тоже писали.
+1
0
+1
фамилия инсайдера как бы намекает, откеда он берет свои инсайды....
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий