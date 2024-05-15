Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» рассмотрят возможность обмена Остина Ривза только на заслуживающего доверия игрока уровня Матч всех звезд»
По словам инсайдера, «Лейкерс» не хотят обменивать защитника Остина Ривза.
«Я слышал, что «Лейкерс» не хотят обменивать Остина Ривза. Они любят Остина Ривза. Но если и существует ситуация, при которой они рассмотрят возможность его обмена, то это должен быть заслуживающий доверия игрок уровня Матч всех звезд», – сказал инсайдер The Athletic Джован Буха.
да и то видимо из за команды