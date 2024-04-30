«Лейкерс» рассмотрят вариант с отставкой Дарвина Хэма. Решение может быть принято в ближайшие дни (The Athletic)

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Д’Анджело Расселл Дарвин Хэм Остин Ривз Баскетбол

Дарвин Хэм может быть уволен с поста главного тренера «Лейкерс».

Как сообщает The Athletic со ссылкой на многочисленные источники в лиге и клубах, вылет «Лейкерс» в первом раунде плей-офф ставит будущее Хэма на посту главного тренера под серьезную угрозу.

Некоторые заинтересованные стороны указывают на то, что его возвращение к работе с «озерниками» крайне маловероятно.

План «Лейкерс» состоит в том, чтобы в ближайшие дни проанализировать главные события сезона, прежде чем принять окончательное решение.

В 2022 году Хэм подписал 4-летний контракт с зарплатой в 5 миллионов долларов за сезон. В случае увольнения команда возьмет на себя оставшуюся часть соглашения специалиста.

По ходу сезона-23/24 Хэм отправлял на скамейку Остина Ривза и Д’Анджело Рассела, которые по общему мнению занимают третье и четвертое место в команде по уровню игры. Данное решение не понравилось многим в офисе и раздевалке «озерников».

Решение Хэма рассматривалось как панический шаг, который имел неприятные последствия.

В понедельник «Лейкерс» вылетели из плей-офф в первом раунде, проиграв «Денверу» (106:108, 1-4).

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17 комментариев
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Сначала Леброн определится со своим будущим, а потом и решит насчет тренера ЛАЛ
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Ну не Леброна же увольнять?)
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Ответ nq5vnftn5c
То есть проиграли чемпиону только из за панических решений Хэма?
Да. Как бы странно это не звучало. Два матча решили баззеры от Мюррея. При этом мега-показателен сегодняшний, когда у ЛАЛ оставалось 3+ секунды на атаку, правда кто-то просадил все таймауты и в итоге спасительный бросок совершал скамеечник с центра площадки...
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Ну если замены нет адекватной, то и увольнять незачем. Травмы, состав непонятный. Пелинке подшаманить еще и годик потерпят.
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А как же Инсизон? 😅
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Обмен тренерами щас с Финиксом устроят
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То есть проиграли чемпиону только из за панических решений Хэма?
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Ответ Korban Cobain
он свободный агент?
Опция игрока на следующий год.
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Если Денвер не станет чемпионом, Дарвина попрут, ибо только чемпионам не стыдно проигрывать.
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Это конечно многое изменит для Лейкерс, новый тренер их к гайкам приведет, о да
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Ответ nq5vnftn5c
То есть проиграли чемпиону только из за панических решений Хэма?
Да, первые три матча Хэм творил дичь
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Ответ leon01
Ну не Леброна же увольнять?)
он свободный агент?
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Ответ Илья Петров
ну так то инсезон более ценный, чем кубок с ушками. так что должны оставлять этого специалиста.
ну в плюсы же при заявке на работу)
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