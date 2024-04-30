«Лейкерс» рассмотрят вариант с отставкой Дарвина Хэма. Решение может быть принято в ближайшие дни (The Athletic)

Дарвин Хэм может быть уволен с поста главного тренера «Лейкерс».

Как сообщает The Athletic со ссылкой на многочисленные источники в лиге и клубах, вылет « » в первом раунде плей-офф ставит будущее Хэма на посту главного тренера под серьезную угрозу.

Некоторые заинтересованные стороны указывают на то, что его возвращение к работе с «озерниками» крайне маловероятно.

План «Лейкерс» состоит в том, чтобы в ближайшие дни проанализировать главные события сезона, прежде чем принять окончательное решение.

В 2022 году Хэм подписал 4-летний контракт с зарплатой в 5 миллионов долларов за сезон. В случае увольнения команда возьмет на себя оставшуюся часть соглашения специалиста.

По ходу сезона-23/24 Хэм отправлял на скамейку и Д’Анджело Рассела, которые по общему мнению занимают третье и четвертое место в команде по уровню игры. Данное решение не понравилось многим в офисе и раздевалке «озерников».

Решение Хэма рассматривалось как панический шаг, который имел неприятные последствия.

В понедельник «Лейкерс» вылетели из плей-офф в первом раунде, проиграв « » (106:108, 1-4).