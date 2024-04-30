Джамал Мюррэй стал автором решающего попадания в 5-м матче. Сезон для «Лейкерс» завершен

Джамал Мюррэй стал автором решающего попадания в 5-м матче серии с «Лейкерс».

Разыгрывающий « » забросил через руки за 3,6 секунды до сирены при счете 106:106. Действующие чемпионы завершили противостояние в пяти играх (4-1).

В последнем владении «озерникам», у которых не оставалось тайм-аутов, не удалось создать ситуацию для хорошего броска. Торин Принс атаковал с середины площадки и не добросил мяч до кольца.

Во втором матче серии Мюррэй исполнил победный бросок под сирену.

В понедельник на счету 32 очка, 3 подбора и 7 передач при 13 из 28 с игры.