Джамал Мюррэй стал автором решающего попадания в 5-м матче. Сезон для «Лейкерс» завершен
Джамал Мюррэй стал автором решающего попадания в 5-м матче серии с «Лейкерс».
Разыгрывающий «Денвера» забросил через руки Остина Ривза за 3,6 секунды до сирены при счете 106:106. Действующие чемпионы НБА завершили противостояние в пяти играх (4-1).
В последнем владении «озерникам», у которых не оставалось тайм-аутов, не удалось создать ситуацию для хорошего броска. Торин Принс атаковал с середины площадки и не добросил мяч до кольца.
Во втором матче серии Мюррэй исполнил победный бросок под сирену.
В понедельник на счету Джамала 32 очка, 3 подбора и 7 передач при 13 из 28 с игры.
А Леброн опять просто ушел , не пожав руки, это его конечно не красит
Пожелай мне удачи в клатче, пожелай мне:
где для тебя негатив, для других радость, так что расслабься.