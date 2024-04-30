Джамал Мюррэй стал автором решающего попадания в 5-м матче. Сезон для «Лейкерс» завершен

Теги Денвер Лейкерс НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Джамал Мюррэй Остин Ривз Баскетбол

Джамал Мюррэй стал автором решающего попадания в 5-м матче серии с «Лейкерс».

Разыгрывающий «Денвера» забросил через руки Остина Ривза за 3,6 секунды до сирены при счете 106:106. Действующие чемпионы НБА завершили противостояние в пяти играх (4-1).

В последнем владении «озерникам», у которых не оставалось тайм-аутов, не удалось создать ситуацию для хорошего броска. Торин Принс атаковал с середины площадки и не добросил мяч до кольца.

Во втором матче серии Мюррэй исполнил победный бросок под сирену.

В понедельник на счету Джамала 32 очка, 3 подбора и 7 передач при 13 из 28 с игры.

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33 комментария
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Не ну Джамал могёт)
А Леброн опять просто ушел , не пожав руки, это его конечно не красит
+50
-3
+47
Ответ SHawk
Не ну Джамал могёт) А Леброн опять просто ушел , не пожав руки, это его конечно не красит
а я всегда говорил, что у него лучший фэйдэвэй... в подтребунку
+36
-9
+27
Самые близкие 12-1 в истории
+29
-5
+24
Джамал конечно решает, как у такого игрока еще нет вызова на матч ВСЕХ ЗВЕЗД
+26
-6
+20
Ответ SHawk
Не ну Джамал могёт) А Леброн опять просто ушел , не пожав руки, это его конечно не красит
Смотреть как Леброна выкидывают из ПО как в кино сходить
+20
-5
+15
Молодцы Денвер) а лолкерс как усегда, соотношение штрафных попыток 27 лол/ 9(!) Денвер. Бедная ручная команда лиги(
+16
-3
+13
Обратите внимание, как после попадания Йокич был сверхсконцентрирован, встал стеной перед Леброном и по сути лишил Лейкерс шансов на ответ.
+12
-2
+10
Джамал еще с его перестрелок с Митчеллом в баббле стал тащером в клатчах плей-офф. Надеюсь после этой серии он получит заслуженное признание суперзвезды постсизонов
+10
-2
+8
Ответ ARAMIS777
Приветствую. Хороший никнейм. А вкупе с данным комментарием выглядит иронично. Твёрдый плюс.
автор предыдущего коммента скорее всего имел в виду,что не пришлось бы геройски базеры кидать если бы реализация у самого маррея была бы хотя бы 45%
+7
0
+7
Вроде бы бросает меньше 50% с игры, но в самые нужные моменты включается на максимум. Очень классный игрок.
+6
-1
+5
Ответ DaniZero
Джамал конечно решает, как у такого игрока еще нет вызова на матч ВСЕХ ЗВЕЗД
Регулярка и ПО это разные вещи, все люди это понимают
+7
-2
+5
Джамал - злой гений для ЛАЛ )
+7
-3
+4
Ответ Иван Вилков
Самые близкие 12-1 в истории
Судьи не доработал ли
+5
-2
+3
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
Приветствую. Хороший никнейм. А вкупе с данным комментарием выглядит иронично. Твёрдый плюс.
+3
0
+3
титановые яйца - на рукаве,
Пожелай мне удачи в клатче, пожелай мне:
+6
-4
+2
Отец лечока
+9
-7
+2
39-летний дядька собирает 30+9+11 в важнейшей игре против действующего чемпиона, а его все равно хейтят.. Сомнительное поведение напрочь перекрывает феноменальную индивидуальную игру
+2
-1
+1
ЛеФарму и Дюранту пора бы объединиться.
+4
-3
+1
Мюррей могёт, но за него страшно после каждого приземления.
+2
-1
+1
Джамал лучший клатчер по)
+2
-1
+1
Ответ SHawk
Не ну Джамал могёт) А Леброн опять просто ушел , не пожав руки, это его конечно не красит
Не умеет человек достойно проигрывать ,корона жмет
+2
-1
+1
А до этого постер через Леброна и треха. Почти в одиночку затащил потную концовочку.
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Картюков
Я слышал, что для борьбы с изжогой негативные комменты не помогают, попей лучше минералки)
ути пути подорожник прилепи
где для тебя негатив, для других радость, так что расслабься.
+12
-12
0
Ответ Дмитрий Картюков
Я слышал, что для борьбы с изжогой негативные комменты не помогают, попей лучше минералки)
странно... мне помогают
+1
-1
0
клатчер безусловно,вот интересно в лейкерс полно здоровенных игроков,а почему -то Ривз который не блещет габаритами ему пытался помешать
0
0
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Ответ Сепихан Сепиханов
автор предыдущего коммента скорее всего имел в виду,что не пришлось бы геройски базеры кидать если бы реализация у самого маррея была бы хотя бы 45%
Это естественно. Ну Вы же поняли, что я имел ввиду?
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Ответ Илья Петров
а я всегда говорил, что у него лучший фэйдэвэй... в подтребунку
что лучшее простите?
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Ответ kost68
что лучшее простите?
лучше и быстрее всех исчезает с площадки при проигрыше
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