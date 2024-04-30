Остин Ривз: «Я разочарован своей игрой. Был недостаточно хорош»

Остин Ривз оценил свое выступление в плей-офф.

« » уступили « » в пяти матчах. Средние показатели в плей-офф-2024 – 16,8 очка, 3,8 подбора и 3,6 передачи.

«Я разочарован своей игрой. Не лучшим образом проявил себя в первых двух встречах, да и в третьей был недостаточно хорош. Просто я высоко поднял планку для самого себя, установил высокий стандарт, потому что верю в себя. Но в первых двух матчах не сделал то, что должен был, чтобы команда могла бороться за победу.

Буду думать об этом все лето. Буду работать, чтобы прибавить и вернуться более сильным в следующем сезоне», – считает легкий форвард «озерников».