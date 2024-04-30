Остин Ривз: «Я разочарован своей игрой. Был недостаточно хорош»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Остин Ривз Баскетбол

Остин Ривз оценил свое выступление в плей-офф.

«Лейкерс» уступили «Денверу» в пяти матчах. Средние показатели Ривза в плей-офф-2024 – 16,8 очка, 3,8 подбора и 3,6 передачи.

«Я разочарован своей игрой. Не лучшим образом проявил себя в первых двух встречах, да и в третьей был недостаточно хорош. Просто я высоко поднял планку для самого себя, установил высокий стандарт, потому что верю в себя. Но в первых двух матчах не сделал то, что должен был, чтобы команда могла бороться за победу.

Буду думать об этом все лето. Буду работать, чтобы прибавить и вернуться более сильным в следующем сезоне», – считает легкий форвард «озерников».

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да ну, к нему, Девису и Леброну точно нет претензий
+5
-2
+3
Ответ Stan WarHammer
Будет главной разменной монетой, помимо трех пиков, в крупном обмене.
ему 25 лет, самый адекватный контракт в команде, нафига его менять?
+2
0
+2
Будет главной разменной монетой, помимо трех пиков, в крупном обмене.
0
0
0
У него спад или его Хэм использовал неправильно? Не следил особо
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий