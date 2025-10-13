Шейк Милтон пропустит матчи «Партизана» против «Реала» и «Басконии»

Белградский клуб готовится к сложной неделе в Евролиге без ключевого игрока.

15 октября Партизан» отправится в гости к мадридскому «Реалу », а 17-го к «Басконии».

Главный тренер команды потвердел, что в Испанию не поедет Шейк Милтон , который пропустит эти игры из-за растяжения голеностопа, а также, возможно, молодой Миикка Мууринен, у которого также есть проблемы со здоровьем.

«Милтон останется в Белграде, чтобы восстановиться, и мы надеемся, что он скоро к нам присоединится», – сказал Желько Обрадович.

Новый сезон Евролиги «Партизан » начал с поражения от «Дубая», но затем одержал победы над «Миланом» и «Анадолу Эфесом».