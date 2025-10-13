Мозес Муди пропустит оставшуюся часть предсезонки

Мозес Муди повредил икроножную мышцу, но должен восстановиться к старту сезона.

По информации инсайдера Энтони Слэйтера, 23-летний игрок «Голден Стэйт » пропустит оставшиеся предсезонные матчи из-за травмы икроножной мышцы. Главный тренер команды Стив Керр отметил, что «не слишком обеспокоен» состоянием игрока, а в клубе надеются, что Муди будет готов к старту регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне баскетболист провел 75 матчей в составе «Голден Стэйт » набирая в среднем 9,8 очка, 2,6 подбора и 1,3 передачи за 22 минуты на площадке.