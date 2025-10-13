Демар Дерозан о травме Кигана Мюррэя: «Нельзя долго раскисать – сезон в НБА никогда не проходит идеально»

Форвард «Кингз» призвал команду не падать духом после потери Кигана Мюррэя.

«Прежде всего, мы переживаем за Кигана. Он наш брат, наш партнер по команде, и никому не хочется видеть, как кто-то получает травму.

Но, тем не менее, у нас остается работа, которую нужно выполнять, и мы должны продолжать. Нельзя долго раскисать – сезон в НБА никогда не проходит идеально.

Надеюсь, это единственное испытание, через которое нам придется пройти. Пусть он поправляется, а мы постараемся удержать позиции до его возвращения», – сказал Дерозан .

Киган Мюррэй пропустит 4-6 недель из-за повреждения пальца