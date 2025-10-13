Миллер, Бингэм, Беслач, Астапкович и Шашков – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

По итогам матчей 6-12 октября в нее вошли разыгрывающий Патрик Миллер («Локомотив-Кубань »), форварды Маркус Бингэм (УНИКС ), Душан Беслач («Автодор»), Антон Астапкович (ЦСКА ) и центровой Александр Шашков («БЕТСИТИ ПАРМА»).