Миллер, Бингэм, Беслач, Астапкович и Шашков – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.
По итогам матчей 6-12 октября в нее вошли разыгрывающий Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), форварды Маркус Бингэм (УНИКС), Душан Беслач («Автодор»), Антон Астапкович (ЦСКА) и центровой Александр Шашков («БЕТСИТИ ПАРМА»).
