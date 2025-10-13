Фото
0

Миллер, Бингэм, Беслач, Астапкович и Шашков – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

По итогам матчей 6-12 октября в нее вошли разыгрывающий Патрик МиллерЛокомотив-Кубань»), форварды Маркус Бингэм (УНИКС), Душан Беслач («Автодор»), Антон Астапкович (ЦСКА) и центровой Александр Шашков («БЕТСИТИ ПАРМА»).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
Душан Беслач
Александр Шашков
logoУНИКС
logoАвтодор
logoЛокомотив-Кубань
logoБЕТСИТИ ПАРМА
Маркус Бингэм
logoАнтон Астапкович
logoЦСКА
Патрик Миллер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Щербенев: «ЦСКА пусть оставит удачу сегодня, а мы – на финал»
5сегодня, 09:44
Семен Антонов – второй игрок в истории Лиги ВТБ, преодолевший отметку в 3000 очков за карьеру
3вчера, 19:36
Единая лига ВТБ. Трехочковый Астапковича на последних секундах принес ЦСКА победу над «Зенитом», 33 очка Патрика Миллера помогли «Локо» обыграть МБА-МАИ
62вчера, 17:04
Главные новости
Тайсон Картер выбыл на неопределенный срок из-за тромбоэмболии, «Црвена Звезда» ищет замену
18 минут назад
Шейк Милтон пропустит матчи «Партизана» против «Реала» и «Басконии»
41 минуту назад
Мозес Муди пропустит оставшуюся часть предсезонки
сегодня, 13:53
Демар Дерозан о травме Кигана Мюррэя: «Нельзя долго раскисать – сезон в НБА никогда не проходит идеально»
1сегодня, 13:21
Кевин Дюрэнт о «Финиксе» после его ухода: «Нулевые ожидания = лучше атмосфера»
1сегодня, 12:14
«Мы стали свидетелями изобретения греко-римской борьбы на баскетбольной площадке». Эргин Атаман обрушился с критикой на судей после победы «Олимпиакоса» в дерби
1сегодня, 11:49Видео
«Теперь Джей Джей нравится мне немного больше». Остин Ривз отреагировал на сравнение с Джамалом Кроуфордом от Редика
сегодня, 11:19
Мария Клюндикова: «В «Миннесоте» сказали, что ждут меня в следующем году. Мне очень хочется поехать»
3сегодня, 09:26
Келел Уэйр набрал 24+10 за 24,5 минуты на площадке в матче с «Орландо»
сегодня, 09:08Видео
Расселл Уэстбрук совершенно не заинтересован в продолжении карьеры вне НБА
5сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Маниса» встретится с «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 12:25
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» примет «Надежду», «Ника» сыграет с МБА и другие матчи
сегодня, 12:24
«Они подходят ко мне, чтобы сказать, что фанатеют от Эммы». Пэйтон Притчард признает, что его жена популярнее него
3сегодня, 10:49
Александр Щербенев: «ЦСКА пусть оставит удачу сегодня, а мы – на финал»
5сегодня, 09:44
Бывший игрок НБА Трент Форрест повторил рекорд чемпионата Испании по точным штрафным с 100% реализации (19)
2сегодня, 08:30
Лука Дончич вскочил с места после «сквозняка» Дрэймонда Грина
4сегодня, 06:52Видео
«Маккаби Тель-Авив» интересуется Иффе Лундбергом
вчера, 21:03
Тайсон Картер госпитализирован из-за респираторных осложнений
вчера, 20:52
Георгиос Барцокас о победе над «Панатинаикосом»: «Это вопрос гордости»
вчера, 20:29
Чемпионат Франции. «Париж» проиграл «Монако»
вчера, 19:41