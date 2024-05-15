Патрик Беверли: «Хочу остаться в «Милуоки»

Патрик Беверли рассказал о планах на следующий сезон.

«Безусловно, я хочу остаться в «Милуоки». Хочу посмотреть, что будет дальше, но я также достаточно хорошо сыграл в плей-офф, чтобы получить небольшое повышение. Это деловая сторона вопроса, поэтому будь что будет.

В какую бы команду я ни попал, я буду влиять на команду. Какой бы ни была эта команда, я сделаю из нее команду уровня плей-офф, а когда мы доберемся до плей-офф, может произойти что угодно», – сказал разыгрывающий « ».