ESPN опроверг информацию о том, что Патрику Беверли запрещено посещать эфиры канала

ESPN выпустил заявление по Патрику Беверли.

Канал опроверг информацию о том, что защитнику « » запрещено посещать эфиры, о чем ранее сообщил Front Office Sports.

«Ошибочное сообщение. Беверли не находится в запрещенном списке и никогда в нем не был», – говорится в заявлении ESPN.

Беверли отказался отвечать на послематчевые вопросы продюсера ESPN Малинды Адамс, потому что она не подписана на его подкаст.

Позже Адамс сообщила в соцсетях, что и «Бакс» звонили ей, чтобы извиниться.