ESPN опроверг информацию о том, что Патрику Беверли запрещено посещать эфиры канала
ESPN выпустил заявление по Патрику Беверли.
Канал опроверг информацию о том, что защитнику «Милуоки» запрещено посещать эфиры, о чем ранее сообщил Front Office Sports.
«Ошибочное сообщение. Беверли не находится в запрещенном списке и никогда в нем не был», – говорится в заявлении ESPN.
Беверли отказался отвечать на послематчевые вопросы продюсера ESPN Малинды Адамс, потому что она не подписана на его подкаст.
Позже Адамс сообщила в соцсетях, что Беверли и «Бакс» звонили ей, чтобы извиниться.