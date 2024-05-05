ESPN опроверг информацию о том, что Патрику Беверли запрещено посещать эфиры канала

Теги Милуоки НБА ESPN Патрик Беверли Баскетбол

ESPN выпустил заявление по Патрику Беверли.

Канал опроверг информацию о том, что защитнику «Милуоки» запрещено посещать эфиры, о чем ранее сообщил Front Office Sports.

«Ошибочное сообщение. Беверли не находится в запрещенном списке и никогда в нем не был», – говорится в заявлении ESPN.

Беверли отказался отвечать на послематчевые вопросы продюсера ESPN Малинды Адамс, потому что она не подписана на его подкаст.

Позже Адамс сообщила в соцсетях, что Беверли и «Бакс» звонили ей, чтобы извиниться.

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