Полиция Индианаполиса расследует инцидент между Патриком Беверли и болельщиком «Пэйсерс»

Полиция заинтересовалась инцидентом с участием Патрика Беверли.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, полиция Индианаполиса проводит расследование в связи со стычкой между защитником « » и болельщиком «Индианы» в конце 6-го матча серии первого раунда плей-офф между командами.

Детективы изучают видеозаписи, сделанные на арене «Гейнбридж-филдхаус», и планируют допросить участвовавшие стороны.

В прошлый четверг «Милуоки» проиграл «Индиане» в шестом матче серии (98:120, 2-4) и выбыл из плей-офф. Инцидент случился на последних минутах встречи.

Беверли дважды бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые находились за скамейкой «Бакс». Согласно источникам The Athletic, конфликт возник после того, как один из болельщиков прокричал в сторону «Бакс»: «Канкун… Канкун на счет 3».

Позже Беверли в своем подкасте извинился за инцидент.