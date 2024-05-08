Полиция Индианаполиса расследует инцидент между Патриком Беверли и болельщиком «Пэйсерс»

Теги происшествия Индиана Милуоки НБА болельщики Патрик Беверли НБА плей-офф Баскетбол

Полиция заинтересовалась инцидентом с участием Патрика Беверли.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, полиция Индианаполиса проводит расследование в связи со стычкой между защитником «Милуоки» и болельщиком «Индианы» в конце 6-го матча серии первого раунда плей-офф между командами.

Детективы изучают видеозаписи, сделанные на арене «Гейнбридж-филдхаус», и планируют допросить участвовавшие стороны.

В прошлый четверг «Милуоки» проиграл «Индиане» в шестом матче серии (98:120, 2-4) и выбыл из плей-офф. Инцидент случился на последних минутах встречи.

Беверли дважды бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые находились за скамейкой «Бакс». Согласно источникам The Athletic, конфликт возник после того, как один из болельщиков прокричал в сторону «Бакс»: «Канкун… Канкун на счет 3».

Позже Беверли в своем подкасте извинился за инцидент.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий