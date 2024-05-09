Патрик Беверли дисквалифицирован на 4 матча за то, что бросил мяч в зрителей и вступил в конфликт с репортером

Теги дисквалификации происшествия Милуоки НБА Патрик Беверли НБА плей-офф Баскетбол

НБА дисквалифицировала Патрика Беверли на четыре матча.

Разыгрывающий «Милуоки» получил наказание за то, что несколько раз бросил мяч в зрителей, а также позволили себе неприемлемое общение с репортером.

Инциденты произошли во время и после 6-го матча серии первого раунда плей-офф между «Бакс» и «Пэйсерс» (98:120, 2-4) 2 мая.

Беверли отказался отвечать на послематчевые вопросы продюсера ESPN Малинды Адамс, потому что она не подписана на его подкаст. Игрок попросил ее убрать от него микрофон и отойти.

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6 комментариев
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Слабовато как то…
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Ответ 36_i_8
Слабовато как то…
Вроде бы достаточно. Мячом он никого не повредил, не так всё страшно было.
Но поделом.
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Может уже и не сыграет ни одного, так как, возможно, никто из клубов НБА не захочет Патрика к себе брать.
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Ответ 36_i_8
Слабовато как то…
Мюррея вон вообще только оштрафовали за его "броски" ))
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Ответ Мурзин Ринат
Беверли весь сезон несколько раз этот прикол с репортерами и подпиской на подкастом творил, но именно тут всех порвало , странно как-то
отморозок мячом в людей зарядил.
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