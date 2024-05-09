Патрик Беверли дисквалифицирован на 4 матча за то, что бросил мяч в зрителей и вступил в конфликт с репортером
НБА дисквалифицировала Патрика Беверли на четыре матча.
Разыгрывающий «Милуоки» получил наказание за то, что несколько раз бросил мяч в зрителей, а также позволили себе неприемлемое общение с репортером.
Инциденты произошли во время и после 6-го матча серии первого раунда плей-офф между «Бакс» и «Пэйсерс» (98:120, 2-4) 2 мая.
Беверли отказался отвечать на послематчевые вопросы продюсера ESPN Малинды Адамс, потому что она не подписана на его подкаст. Игрок попросил ее убрать от него микрофон и отойти.
Но поделом.