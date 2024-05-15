Юсуф Нуркич о Дрэймонде Грине: «Братишка все еще нуждается в помощи»

Юсуф Нуркич отреагировал на выпад Дрэймонда Грина.

Во время выступления в программе Inside the NBA форвард «Уорриорз» намекнул, что боснийский центровой «Санз» не справляется со своими функциями.

«У «Финикса» нет «большого». , вот кто «большой» у « ». Потому что у них нет «большого», – заявил .

ответил в социальных сетях.

«Вижу, что братишка все еще нуждается в помощи.

Все еще плачет по поводу Кей Ди», – написал Юсуф.

В декабре Грин ударил Нуркича по лицу во время матча. После игры центровой сказал: «Что с ним происходит? Я не знаю. Братишка нуждается в помощи».