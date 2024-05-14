Дрэймонд Грин: «У «Финикса» нет «большого»

Дрэймонд Грин отпустил шпильку в адрес Юсуфа Нуркича.

Во время выступления в программе Inside the NBA форвард «Уорриорз» намекнул, что боснийский центровой не справляется со своими функциями.

«У «Финикса» нет «большого». Кевин Дюрэнт, вот кто «большой» у « ». Потому что у них нет «большого», – заявил .

по ходу сезона конфликтовал с форвардом «воинов». В апреле Юсуф подколол калифорнийскую команду после поражения в плей-ин: «Вот и все, ребята».

Дрэймонд отреагировал на провал «Финикса» в первом раунде плей-офф: «Твит «большой тряпки» потерял актуальность очень быстро».