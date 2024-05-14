Дрэймонд Грин: «У «Финикса» нет «большого»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Баскетбол

Дрэймонд Грин отпустил шпильку в адрес Юсуфа Нуркича.

Во время выступления в программе Inside the NBA форвард «Уорриорз» намекнул, что боснийский центровой не справляется со своими функциями.

«У «Финикса» нет «большого». Кевин Дюрэнт, вот кто «большой» у «Финикса». Потому что у них нет «большого», – заявил Грин.

Нуркич по ходу сезона конфликтовал с форвардом «воинов». В апреле Юсуф подколол калифорнийскую команду после поражения в плей-ин: «Вот и все, ребята».

Дрэймонд отреагировал на провал «Финикса» в первом раунде плей-офф: «Твит «большой тряпки» потерял актуальность очень быстро».

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4 комментария
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Так и у варриорз нету.
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Грин имеет ввиду достоинство ?!
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Большого и волосатого...
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Ответ Savardus
Большого и волосатого...
И черного!
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