Дрэймонд Грин – Джеймсу Джонсу: «Это тебе не удалось максимизировать игру Кевина Дюрэнта. Не говори, что никому это не удалось»

Теги Голден Стэйт Финикс Джеймс Джонс НБА Кевин Дюрэнт Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин отреагировал на слова Джеймса Джонса о Кевине Дюрэнте.

«Генеральный менеджер «Санз» Джеймс Джонс сказал: «Наша постоянная цель – максимизировать игру Кевина Дюрэнта. Никому это пока не удавалось».

Я был обескуражен, когда Джеймс Джонс это сказал. Джеймс Джонс в 2017 году был в составе команды, которая проиграла финальную серию Кевину Дюрэнту. Кевин Дюрэнт набирал в среднем 35 очков, 8 подборов и 5 передач при 55% с игры, 47% из-за дуги и 93% с линии. Когда вам так надирают задницу, я не верю, что Джеймс Джонс вышел бы и сказал: «Никому не удавалось максимизировать игру Кевина Дюрэнта».

Я извиняюсь, но это тебе не удалось максимизировать игру Кевина Дюрэнта. Не говори, что никому это не удалось, потому что именно против тебя Кевин Дюрэнт показывал свой максимум», – сказал форвард «Голден Стэйт».

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