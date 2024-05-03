Дрэймонд Грин – Джеймсу Джонсу: «Это тебе не удалось максимизировать игру Кевина Дюрэнта. Не говори, что никому это не удалось»

Дрэймонд Грин отреагировал на слова Джеймса Джонса о Кевине Дюрэнте.

«Генеральный менеджер «Санз» Джеймс Джонс сказал: «Наша постоянная цель – максимизировать игру Кевина Дюрэнта. Никому это пока не удавалось».

Я был обескуражен, когда Джеймс Джонс это сказал. Джеймс Джонс в 2017 году был в составе команды, которая проиграла финальную серию . Кевин Дюрэнт набирал в среднем 35 очков, 8 подборов и 5 передач при 55% с игры, 47% из-за дуги и 93% с линии. Когда вам так надирают задницу, я не верю, что вышел бы и сказал: «Никому не удавалось максимизировать игру Кевина Дюрэнта».

Я извиняюсь, но это тебе не удалось максимизировать игру Кевина Дюрэнта. Не говори, что никому это не удалось, потому что именно против тебя Кевин Дюрэнт показывал свой максимум», – сказал форвард « ».