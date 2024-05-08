Дуайт Ховард: «Лейкерс» возьмут Бронни, Леброн останется. Они снова вылетят в первом раунде»

Дуайт Ховард рассказал, каким будет следующий сезон «Лейкерс».

« » возьмут Бронни, потому что Леброн скажет «Я не подпишу контракт без Бронни». Он будет играть за «Лейкерс», останется.

Леброн проведет следующий сезон за «Лейкерс», они снова вылетят в первом раунде», – считает чемпион НБА в составе «озерников».

Сын Леброна Джеймса Бронни Джеймс в этом году планирует выставить свою кандидатуру на драфт .