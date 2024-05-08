Дуайт Ховард: «Лейкерс» возьмут Бронни, Леброн останется. Они снова вылетят в первом раунде»
Дуайт Ховард рассказал, каким будет следующий сезон «Лейкерс».
«Лейкерс» возьмут Бронни, потому что Леброн скажет «Я не подпишу контракт без Бронни». Он будет играть за «Лейкерс», останется.
Леброн проведет следующий сезон за «Лейкерс», они снова вылетят в первом раунде», – считает чемпион НБА в составе «озерников».
Сын Леброна Джеймса Бронни Джеймс в этом году планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА.