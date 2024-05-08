Дуайт Ховард: «Лейкерс» возьмут Бронни, Леброн останется. Они снова вылетят в первом раунде»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Дуайт Ховард НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Дуайт Ховард рассказал, каким будет следующий сезон «Лейкерс».

«Лейкерс» возьмут Бронни, потому что Леброн скажет «Я не подпишу контракт без Бронни». Он будет играть за «Лейкерс», останется.

Леброн проведет следующий сезон за «Лейкерс», они снова вылетят в первом раунде», – считает чемпион НБА в составе «озерников».

Сын Леброна Джеймса Бронни Джеймс в этом году планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

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13 комментариев
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Базы навалил
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И снова свипом или одну игру зацепят. Прогноз реалистичный.
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Лал надо найти тренера, который сможет поставить нормальную игру команде, сделать точечные перестановки в составе(есть пассажиры ненужные) и самое главное Дэвису надо уже взять на себя роль первой звезды и играть на уровне мвп, который от него ждут все годы его карьеры, а то он стал очень нестабилен. Леброн уже не тянет регулярку как первая звезда, его надо перевести на вторую роль и беречь под ПО.
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Ужасно интересно, всё то, что неизвестно
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Ответ JFT96
Базы навалил
Надеюсь ЛАЛ пойдут по другому пути
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А что если Леброна в Оклу, Минесоту или Бостон. и на роль 6-го руководить вторым юнитом? на среднюю зп. или не пойдет, эго не позволит?
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Как то некрасиво такое накидывать на человека который тебе титул единственный в карьере подарил.
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Ответ Праймовый Дуайт Ховард
Надеюсь ЛАЛ пойдут по другому пути
Не пойдут, инфа сотка
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Ответ Сергей Аубекеров
А что если Леброна в Оклу, Минесоту или Бостон. и на роль 6-го руководить вторым юнитом? на среднюю зп. или не пойдет, эго не позволит?
что ты выберешь, заработать 50 млн или 20 за год? ответ думаю очевиден
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Ответ Free throw
Ужасно интересно, всё то, что неизвестно
Надо же, помнят ещё!
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