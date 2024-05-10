Шэмс Чарания: «Лейкерс» твердо намерены сохранить Леброна Джеймса. Если дело в Бронни Джеймсе, они возьмут его на драфте»

Шэмс Чарания подтвердил готовность Лейкерс задрафтовать Бронни Джеймса.

«Леброн Джеймс собирается провести еще до двух сезонов. «Лейкерс» хотят, чтобы он остался в команде. Если дело в Бронни Джеймсе, они заинтересованы в том, чтобы взять его на драфте.

Бронни начнет процесс в «Лейкерс» до или после драфт-комбайна. Ему нужно получить разрешение на просмотр из-за инцидента с сердцем. Бронни Джеймс вернется на площадку, и мы увидим, с какой позиции на драфте он уйдет», – сообщил инсайдер.