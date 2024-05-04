Бронни Джеймс приглашен на драфт-комбайн НБА. Ему требуется одобрение комиссии лиги для участия в упражнениях и играх

Бронни Джеймс приглашен на драфт-комбайн НБА.

Лига разослала приглашения 78 игрокам, включая претендентов на высокий выбор драфта 2024 года , Алекса Сарра и Донована Клингана.

Драфт-комбайн пройдет 12-19 мая в Чикаго. Мероприятие предполагает общение молодых баскетболистов с клубами, различные тесты и сбор информации, а также участие в тренировках и выставочных матчах.

Включение Джеймса в список участников драфт-комбайна стало первым шагом, необходимым для начала процесса по получению сыном допуска к игре в НБА после эпизода с остановкой сердца в июле 2023 года и последующего лечения врожденного порока сердца, из-за которого он пропустил пять месяцев дебютного сезона в .

Джеймсу необходимо будет пройти обследование и получить одобрение комиссии НБА по пригодности к игре, прежде чем он получит право участвовать в командных тренировках и упражнениях.

Назначенные НБА врачи не могли начать этот процесс до тех пор, пока 19-летнего официально не пригласили на драфт-комбайн.