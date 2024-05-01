Эдриан Воджнаровски: «Идея совместной игры с Бронни больше не является для Леброна приоритетом»

Эдриан Воджнаровски рассказал о важном изменении в планах Леброна Джеймса.

По словам журналиста ESPN, после общения с агентом форварда «Лейкерс» Ричем Полом он пришел к выводу, что 39-лений баскетболист не стремится во что бы то ни стало объединиться с сыном Бронни.

«Идея совместной игры с Бронни больше не является приоритетом для .

Цель Рича Пола во время преддрафтовой рутины Бронни Джеймса состоит в том, чтобы понять, есть ли в подходящая система или организация, которая помогла бы Бронни работать над развитием после пропуска им длительного периода из-за проблем с сердцем. Если он выставится на драфт, то, скорее всего, следующий сезон проведет в G-лиге.

Как мне кажется, Леброн, Бронни и Рич Пол скажут вам, что если бы у отца и сына получилось объединиться естественным путем, то это было бы здорово. Но если мы говорим о драфт-пиках « », то 17-й выбор – действительно важный актив для клуба, который, вероятно, будет задействован в большой сделке. Они не станут использовать его для выбора . Еще у них есть 55-й выбор. Но к тому времени Бронни вполне может оказаться в другой организации», – рассказал .