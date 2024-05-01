Эдриан Воджнаровски: «Идея совместной игры с Бронни больше не является для Леброна приоритетом»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА Эдриан Воджнаровски Бронни Джеймс Рич Пол Баскетбол

Эдриан Воджнаровски рассказал о важном изменении в планах Леброна Джеймса.

По словам журналиста ESPN, после общения с агентом форварда «Лейкерс» Ричем Полом он пришел к выводу, что 39-лений баскетболист не стремится во что бы то ни стало объединиться с сыном Бронни.

«Идея совместной игры с Бронни больше не является приоритетом для Леброна Джеймса.

Цель Рича Пола во время преддрафтовой рутины Бронни Джеймса состоит в том, чтобы понять, есть ли в НБА подходящая система или организация, которая помогла бы Бронни работать над развитием после пропуска им длительного периода из-за проблем с сердцем. Если он выставится на драфт, то, скорее всего, следующий сезон проведет в G-лиге.

Как мне кажется, Леброн, Бронни и Рич Пол скажут вам, что если бы у отца и сына получилось объединиться естественным путем, то это было бы здорово. Но если мы говорим о драфт-пиках «Лейкерс», то 17-й выбор – действительно важный актив для клуба, который, вероятно, будет задействован в большой сделке. Они не станут использовать его для выбора Бронни Джеймса. Еще у них есть 55-й выбор. Но к тому времени Бронни вполне может оказаться в другой организации», – рассказал Воджнаровски.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Похоже Бронни скоро придется завершать карьеру
+12
0
+12
Понял, что лучше младшего дождаться)
+9
0
+9
Ответ VKing24
Понял, что лучше младшего дождаться)
Может, ещё сын родится. Тогда есть резон его подождать
+5
0
+5
Леброн вбросил что якобы ему всё равно. Охотно верим. Но мы то знаем, что любая команда выбравшая сыночка получит +100500 к медийности, ведь папаша как минимум на трибунах будет сидеть, а это реклама мерч и прочие ништяки. Так что ЛАЛ несмотря на якобы сопротивление Леброна возьмут сынка.
+4
0
+4
Только представьте, что для ЛАЛ сезон только завершился, а уже все медиа только о будущем Леброна. Можно максимально его не любить, но это "курочка" несет "доллары". И эффект дает лютый всей лиге.
+1
0
+1
Осознал, что Бронни даже не уровень WNBA. Придется на других сыновей пальцы крестить
+2
-2
0
Кажется, Трэй Янг Леброна не удовлетворит. Яннис, Букер или Дюрант - не меньше.
0
0
0
Вот это адекватный комментарий, смешно было читать вчера одного "спеца", что они собираются использовать пик первого раунда для Бронни.
Ждем активного лета от Лейкерс.
0
0
0
Леброн просто посмотрел записи игры Бронни.......
0
0
0
Ответ Геннадий Гусев
Может, ещё сын родится. Тогда есть резон его подождать
Тогда уже и внуков подождать можно. И собрать команды Джеймсов
0
0
0
Ответ Давид Agabekyan
Тогда уже и внуков подождать можно. И собрать команды Джеймсов
Тоже правильно
0
0
0
Ответ Геннадий Гусев
Может, ещё сын родится. Тогда есть резон его подождать
У Бронни? ;)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий