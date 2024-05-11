«Лейкерс» проведут собеседования с Эткинсоном, Редиком, Адельманом и Боррего

«Лейкерс» переходят к активной стадии в процессе поиска нового главного тренера .

Руководство калифорнийцев проведет собеседования с , , Дэвидом Адельманом и .

Встречи состоятся на следующей неделе.

Эткинсон работает ассистентом в штабе «Голден Стэйт», Редик после завершения игровой карьеры занялся журналистикой. Адельман входит в тренерский штаб «Денвера», Боррего – первый ассистент в «Новом Орлеане».