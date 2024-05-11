«Лейкерс» проведут собеседования с Эткинсоном, Редиком, Адельманом и Боррего
«Лейкерс» переходят к активной стадии в процессе поиска нового главного тренера .
Руководство калифорнийцев проведет собеседования с Кенни Эткинсоном, Джей Джей Редиком, Дэвидом Адельманом и Джеймсом Боррего.
Встречи состоятся на следующей неделе.
Эткинсон работает ассистентом в штабе «Голден Стэйт», Редик после завершения игровой карьеры занялся журналистикой. Адельман входит в тренерский штаб «Денвера», Боррего – первый ассистент в «Новом Орлеане».
Прошлыми заслугами?
В основном идеальные варианты не стоят без работы год
Не просто так форсили Редика...