«Лейкерс» проведут собеседования с Эткинсоном, Редиком, Адельманом и Боррего

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Джеймс Боррего Кенни Эткинсон Дэвид Адельман Баскетбол

«Лейкерс» переходят к активной стадии в процессе поиска нового главного тренера .

Руководство калифорнийцев проведет собеседования с Кенни Эткинсоном, Джей Джей Редиком, Дэвидом Адельманом и Джеймсом Боррего.

Встречи состоятся на следующей неделе.

Эткинсон работает ассистентом в штабе «Голден Стэйт», Редик после завершения игровой карьеры занялся журналистикой. Адельман входит в тренерский штаб «Денвера», Боррего – первый ассистент в «Новом Орлеане».

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18 комментариев
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Топ кандидаты, один лучше другого(нет).
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Ответ grishay10@mail.ru
Упустили идеальный вариант для себя - Буденхольцера….
И чем он идеален?
Прошлыми заслугами?
В основном идеальные варианты не стоят без работы год
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Шутка с редиком затянулась
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Давай Стива Нэша, ну.
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Для Редика выбрали кандидатов-спойлеров, чтобы создать иллюзию бурной деятельности.
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Ответ Caraxes
И чем он идеален? Прошлыми заслугами? В основном идеальные варианты не стоят без работы год
ну а что Милуоки нашли тренера лучше него?))
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Т.е. нормального тренера (Вогеля) пособеседовать не хотят
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Адельман....сперва подумал, что тот самый тренер. Но нет
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Ответ saner-s88
Все ясно. Выбирают ручного тренера для Леброна. Разве что Эткинсон может иметь авторитет. Но он в свое время не особо желал тренеровать Нетс с КД и Кайри - был такой слух.
скорее они его уволили
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Ответ Caraxes
И чем он идеален? Прошлыми заслугами? В основном идеальные варианты не стоят без работы год
Он подписался с Санс как бы .
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Упустили идеальный вариант для себя - Буденхольцера….
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Боррего самый интересный кандидат, Шарлотт при нем были тренерской командой
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Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Т.е. нормального тренера (Вогеля) пособеседовать не хотят
Он не умеет находить общий язык с игроками - и в Лейкерс проблемы были, и сейчас в Санс. Да и хватит одного раза, Вогель в прошлом.
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Ответ grishay10@mail.ru
Упустили идеальный вариант для себя - Буденхольцера….
В чем он идеальный? ЛАЛ нужен тренер, который сможет в ротацию и быть корешем с Леброном и Дэвисом. Идеальный это Тайрон Лю. Но он занят.
Не просто так форсили Редика...
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Ответ grishay10@mail.ru
Упустили идеальный вариант для себя - Буденхольцера….
идеальный в Бакс сейчас
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Ответ Nikita Dorodenko
Для Редика выбрали кандидатов-спойлеров, чтобы создать иллюзию бурной деятельности.
реально... даже Ван Ганди нет.
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