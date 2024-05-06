Шэмс Чарания о выборе главного тренера «Лейкерс»: «Клубу нужен кто-то, кто станет лидером раздевалки»

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Шэмс Чарания рассказал о кандидатах на должность главного тренера «Лейкерс».

«Основные кандидаты на пост главного тренера «Лейкерс» – бывший тренер «Бакс» Майк Буденхольцер, Кенни Эткинсон, Джей Джей Редик, ассистент главного тренера «Бостона» Чарльз Ли и Тай Лю, если он окажется доступен.

Кого бы ни наняли «Лейкерс», задачей будет борьба за чемпионский титул с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. Необходим высокий уровень в тех компонентах, в которых Дарвин Хэм оказался недостаточно хорош. Ротация, подстройка под соперника, планы на матчи. Клубу нужен кто-то, кто станет лидером раздевалки. Процесс выбора начнется на этой неделе», – заключил инсайдер Шэмс Чарания.

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12 комментариев
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Чтобы стать новыми лидером раздевалки, надо победить в честном бою старого лидера
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Там Билл Симмонс предложил Леброну стать играющим тренером. Мне идея по душе
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Ответ Перстень Уэстбрука
Майкл Джордан?
Джордан сам не тянул без Фила Джексона, о чем сам и говорил в ласт Дэнс, так что тренер это тренер
+2
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Ответ Стелс Навигатор
А кто тогда будет виноват в поражениях?
бездари в команде + пелинка
+2
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Не ну если нужно, чтобы тренер прям лидировал в раздевалке, подпишите Аринаса. Один хрен такой же подкастер как Редик, зато в раздевалке он лидировать умеет - кому надо в кроссовки навалит, кому надо стволом пригрозит
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В лиге есть только два тренера чей авторитет может тягаться с леброновским, это Поппович и Споэльстра.
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Гилберт Аренас!
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Там Билл Симмонс предложил Леброну стать играющим тренером. Мне идея по душе
А кто тогда будет виноват в поражениях?
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Ответ Consistency
Не ну если нужно, чтобы тренер прям лидировал в раздевалке, подпишите Аринаса. Один хрен такой же подкастер как Редик, зато в раздевалке он лидировать умеет - кому надо в кроссовки навалит, кому надо стволом пригрозит
Опередил меня))
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