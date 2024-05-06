Шэмс Чарания о выборе главного тренера «Лейкерс»: «Клубу нужен кто-то, кто станет лидером раздевалки»
Шэмс Чарания рассказал о кандидатах на должность главного тренера «Лейкерс».
«Основные кандидаты на пост главного тренера «Лейкерс» – бывший тренер «Бакс» Майк Буденхольцер, Кенни Эткинсон, Джей Джей Редик, ассистент главного тренера «Бостона» Чарльз Ли и Тай Лю, если он окажется доступен.
Кого бы ни наняли «Лейкерс», задачей будет борьба за чемпионский титул с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. Необходим высокий уровень в тех компонентах, в которых Дарвин Хэм оказался недостаточно хорош. Ротация, подстройка под соперника, планы на матчи. Клубу нужен кто-то, кто станет лидером раздевалки. Процесс выбора начнется на этой неделе», – заключил инсайдер Шэмс Чарания.