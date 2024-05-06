Шэмс Чарания о выборе главного тренера «Лейкерс»: «Клубу нужен кто-то, кто станет лидером раздевалки»

Шэмс Чарания рассказал о кандидатах на должность главного тренера «Лейкерс».

«Основные кандидаты на пост главного тренера «Лейкерс» – бывший тренер «Бакс» , , , ассистент главного тренера «Бостона» Чарльз Ли и Тай Лю, если он окажется доступен.

Кого бы ни наняли « », задачей будет борьба за чемпионский титул с и Энтони Дэвисом. Необходим высокий уровень в тех компонентах, в которых Дарвин Хэм оказался недостаточно хорош. Ротация, подстройка под соперника, планы на матчи. Клубу нужен кто-то, кто станет лидером раздевалки. Процесс выбора начнется на этой неделе», – заключил инсайдер Шэмс Чарания.