Лу Уильямс: «Леброн Джеймс и Джей Джей Редик могут пить вино и рассуждать о баскетболе. Все изменится, когда 20 тысяч человек будут на них кричать»

Теги возможные переходы Тайрон Лю Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик Лу Уильямс НБА Баскетбол

Лу Уильямс видит только одного кандидата на должность тренера «Лейкерс».

«Нет ни единого шанса, что Джей Джей Редик сможет стать лидером раздевалки в «Лейкерс». Да, они с Леброном могут сидеть за столом, пить вино и рассуждать о баскетболе. Но все изменится, когда 20 тысяч человек будут кричать на них, и потребуется контролировать еще 11 других баскетболистов. Не говорю, что Редик не готов к этой должности, но мы не видели его в подобной роли. Так что есть только один человек, который сможет справиться с задачей в «Лейкерс», и это Тай Лю.

Лю знает, как говорить на понятном игрокам языке. Он знает, как выстраивать отношения. У него опыт чемпионства на этой позиции. И он уже работал с Леброном. Из всех кандидатов это единственный настоящий», – заявил Лу Уильямс.

По сообщениям источников в лиге, «Клипперс» собираются продлить сотрудничество с Тайроном Лю. Интерес сторон к продолжению работы обоюдный.

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2 комментария
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Ответ Михаил Опякин
Неужели дядюшка Лю настолько крут
Не прям уж он крут, просто один из немногих тренеров этого вот типажа братишек-тренеришек, удобных и комфортных для звёзд, который ещё и тренировать хоть немножко умеет, а это уже большая редкость среди манекеновых коучей
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Неужели дядюшка Лю настолько крут
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