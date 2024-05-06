Лу Уильямс: «Леброн Джеймс и Джей Джей Редик могут пить вино и рассуждать о баскетболе. Все изменится, когда 20 тысяч человек будут на них кричать»

Лу Уильямс видит только одного кандидата на должность тренера «Лейкерс».

«Нет ни единого шанса, что сможет стать лидером раздевалки в « ». Да, они с могут сидеть за столом, пить вино и рассуждать о баскетболе. Но все изменится, когда 20 тысяч человек будут кричать на них, и потребуется контролировать еще 11 других баскетболистов. Не говорю, что Редик не готов к этой должности, но мы не видели его в подобной роли. Так что есть только один человек, который сможет справиться с задачей в «Лейкерс», и это Тай Лю.

Лю знает, как говорить на понятном игрокам языке. Он знает, как выстраивать отношения. У него опыт чемпионства на этой позиции. И он уже работал с Леброном. Из всех кандидатов это единственный настоящий», – заявил .

По сообщениям источников в лиге, «Клипперс» собираются продлить сотрудничество с . Интерес сторон к продолжению работы обоюдный.