«Лейкерс» рассматривают вариант c приглашением Джейсона Кидда (Дэйв Макменамин)
«Лейкерс» ищут замену уволенному Дарвину Хэму.
По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, в список кандидатов входит возглавляющий «Даллас» Джейсон Кидд.
«Прямо сейчас «Лейкерс» стараются никак не давить на Леброна. Тренеры, кандидатуры которых они рассматривают, так или иначе связаны с ним. Мне рассказали про трех человек: Тайрон Лю, Джейсон Кидд и Джей Джей Редик», – информирует журналист.
Лидер «озерников» находится в дружеских отношениях с Киддом, который ранее входил в штаб калифорнийской команды.