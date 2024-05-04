«Лейкерс» рассматривают вариант c приглашением Джейсона Кидда (Дэйв Макменамин)

Теги Тайрон Лю Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Джейсон Кидд Джей Джей Редик НБА Баскетбол

«Лейкерс» ищут замену уволенному Дарвину Хэму.

По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, в список кандидатов входит возглавляющий «Даллас» Джейсон Кидд.

«Прямо сейчас «Лейкерс» стараются никак не давить на Леброна. Тренеры, кандидатуры которых они рассматривают, так или иначе связаны с ним. Мне рассказали про трех человек: Тайрон Лю, Джейсон Кидд и Джей Джей Редик», – информирует журналист.

Лидер «озерников» находится в дружеских отношениях с Киддом, который ранее входил в штаб калифорнийской команды.

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2 комментария
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А Мэлоуна рассматривают?
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Ответ C4clutch
А Мэлоуна рассматривают?
Забыли Кидда спросить:А ему самому это надо?
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