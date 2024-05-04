«Лейкерс» рассматривают вариант c приглашением Джейсона Кидда (Дэйв Макменамин)

«Лейкерс» ищут замену уволенному Дарвину Хэму.

По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, в список кандидатов входит возглавляющий « » Джейсон Кидд.

«Прямо сейчас « » стараются никак не давить на . Тренеры, кандидатуры которых они рассматривают, так или иначе связаны с ним. Мне рассказали про трех человек: Тайрон Лю, и », – информирует журналист.

Лидер «озерников» находится в дружеских отношениях с Киддом, который ранее входил в штаб калифорнийской команды.