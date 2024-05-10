Редик в ответ на жалобы Леброна на судейство: «Говорит парень, чья команда имеет самую большую разницу по штрафным в НБА»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс Джей Джей Редик НБА судьи Баскетбол

Джей Джей Редик подколол Леброна Джеймса.

Во время общения с экс-игроком НБА в подкасте Mind the Game форвард «Лейкерс» выразил недовольство судейским подходом во время серии с «Наггетс» (1-4).

Джеймс: В плей-офф обычно дают играть более жестко. Но если брать нашу серию, то мне показалось, что это были матчи чертового регулярного чемпионата.

РедикГоворит парень, чья команда имеет самую большую разницу по штрафным в НБА в двух последних сезонах. Этот чертов парень.

Джеймс: Да к черту это (смеется).

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не быть тебе тренером Лалаксов, Редик.
+4
-1
+3
Ответ Maturmalai
Не быть тебе тренером Лалаксов, Редик.
Этого вычеркиваем из списка кандидатов.
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий