Редик в ответ на жалобы Леброна на судейство: «Говорит парень, чья команда имеет самую большую разницу по штрафным в НБА»
Джей Джей Редик подколол Леброна Джеймса.
Во время общения с экс-игроком НБА в подкасте Mind the Game форвард «Лейкерс» выразил недовольство судейским подходом во время серии с «Наггетс» (1-4).
Джеймс: В плей-офф обычно дают играть более жестко. Но если брать нашу серию, то мне показалось, что это были матчи чертового регулярного чемпионата.
Редик: Говорит парень, чья команда имеет самую большую разницу по штрафным в НБА в двух последних сезонах. Этот чертов парень.
Джеймс: Да к черту это (смеется).