Редик в ответ на жалобы Леброна на судейство: «Говорит парень, чья команда имеет самую большую разницу по штрафным в НБА»

Джей Джей Редик подколол Леброна Джеймса.

Во время общения с экс-игроком НБА в подкасте Mind the Game форвард « » выразил недовольство судейским подходом во время серии с «Наггетс» (1-4).

: В плей-офф обычно дают играть более жестко. Но если брать нашу серию, то мне показалось, что это были матчи чертового регулярного чемпионата.

: Говорит парень, чья команда имеет самую большую разницу по штрафным в в двух последних сезонах. Этот чертов парень.

Джеймс: Да к черту это (смеется).