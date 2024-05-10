«Финикс» собирается назначить Майка Буденхольцера на пост главного тренера

Теги Финикс НБА Майк Буденхольцер Фрэнк Вогель Баскетбол

«Финикс» определился с заменой для Фрэнка Вогеля.

Как сообщает ESPN, «Санз» собираются назначить Майка Буденхольцера на вакантный пост главного тренера.

Буденхольцер – приоритетная цель «Финикса». Ожидается, что стороны договорятся в ближайшее время.

54-летний специалист ранее работал в «Милуоки». В 2021 году он привел команду к чемпионству. 

Уволенный в четверг Вогель провел на посту один сезон. «Санз» наймут третьего главного тренера за три года. 

Клуб из Аризоны выиграл 49 матчей в регулярном чемпионате и занял шестое место в Западной конференции, после чего проиграл «Миннесоте» в серии первого раунда плей-офф со счетом 0-4.

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4 комментария
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Бад это конечно хорошо, но что делать с Билом и Кешей.
Кеша уже не тот, а Бил тем никогда и не был.
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ну если и есть смысл менять Вогеля то только на Майка
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Взлетят
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Ответ Столичный Чел
Бад это конечно хорошо, но что делать с Билом и Кешей. Кеша уже не тот, а Бил тем никогда и не был.
Дюрант играет отлично
а Биллу надо дать розыгрыш что бы вообще не отсвечивал бросками
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