«Финикс» собирается назначить Майка Буденхольцера на пост главного тренера

«Финикс» определился с заменой для Фрэнка Вогеля.

Как сообщает ESPN, «Санз» собираются назначить на вакантный пост главного тренера.

Буденхольцер – приоритетная цель «Финикса». Ожидается, что стороны договорятся в ближайшее время.

54-летний специалист ранее работал в «Милуоки». В 2021 году он привел команду к чемпионству.

Уволенный в четверг провел на посту один сезон. «Санз» наймут третьего главного тренера за три года.

Клуб из Аризоны выиграл 49 матчей в регулярном чемпионате и занял шестое место в Западной конференции, после чего проиграл «Миннесоте» в серии первого раунда плей-офф со счетом 0-4.