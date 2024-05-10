«Финикс» собирается назначить Майка Буденхольцера на пост главного тренера
«Финикс» определился с заменой для Фрэнка Вогеля.
Как сообщает ESPN, «Санз» собираются назначить Майка Буденхольцера на вакантный пост главного тренера.
Буденхольцер – приоритетная цель «Финикса». Ожидается, что стороны договорятся в ближайшее время.
54-летний специалист ранее работал в «Милуоки». В 2021 году он привел команду к чемпионству.
Уволенный в четверг Вогель провел на посту один сезон. «Санз» наймут третьего главного тренера за три года.
Клуб из Аризоны выиграл 49 матчей в регулярном чемпионате и занял шестое место в Западной конференции, после чего проиграл «Миннесоте» в серии первого раунда плей-офф со счетом 0-4.
Кеша уже не тот, а Бил тем никогда и не был.
а Биллу надо дать розыгрыш что бы вообще не отсвечивал бросками