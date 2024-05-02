Владелец «Санз» Мэт Ишбия: «Мы не провалились. Мы в отличном положении. Мы будем в отличном положении в следующем году»

Владелец «Санз» провел пресс-конференцию по итогам сезона.

«Давайте откровенно, если вы спросите 29 генеральных менеджеров в лиге, 26 из них обменяют свой состав и драфт-пики на наши. У нас нет пожара. Мы в отличном положении. Нам не нужно ничего глобально править. У нас достаточно таланта, чтобы выиграть титул.

Никогда не зацикливались на чемпионстве в этом году. Это не «чемпионство или провал». Мы не провалились. Мы в отличном положении. Мы будем в отличном положении в следующем году.

Оценим все наши активы. Мы готовы к любым действиям. Но пока не приступили к этому процессу.

Мне нравится, что люди раздражены тем, что мы не взяли титул в этом году. Мы чувствуем то же самое. Все расстроены. Знаете, я буду владельцем этой команды еще 50 лет, и где-то 45-47 из них мы будем говорить о том же самом. И это нормально», – заявил Мэт Ишбия.

Владелец « » не касался темы главного тренера команды и не подтверждал свою поддержку специалиста.

«Санз» вылетели из первого раунда плей-офф-2024, уступив «Миннесоте» со счетом 0-4.