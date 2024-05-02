Владелец «Санз» Мэт Ишбия: «Мы не провалились. Мы в отличном положении. Мы будем в отличном положении в следующем году»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Фрэнк Вогель Мэтью Ишбия Баскетбол

Владелец «Санз» провел пресс-конференцию по итогам сезона.

«Давайте откровенно, если вы спросите 29 генеральных менеджеров в лиге, 26 из них обменяют свой состав и драфт-пики на наши. У нас нет пожара. Мы в отличном положении. Нам не нужно ничего глобально править. У нас достаточно таланта, чтобы выиграть титул.

Никогда не зацикливались на чемпионстве в этом году. Это не «чемпионство или провал». Мы не провалились. Мы в отличном положении. Мы будем в отличном положении в следующем году.

Оценим все наши активы. Мы готовы к любым действиям. Но пока не приступили к этому процессу.

Мне нравится, что люди раздражены тем, что мы не взяли титул в этом году. Мы чувствуем то же самое. Все расстроены. Знаете, я буду владельцем этой команды еще 50 лет, и где-то 45-47 из них мы будем говорить о том же самом. И это нормально», – заявил Мэт Ишбия.

Владелец «Финикса» не касался темы главного тренера команды Фрэнка Вогеля и не подтверждал свою поддержку специалиста.

«Санз» вылетели из первого раунда плей-офф-2024, уступив «Миннесоте» со счетом 0-4.

 

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12 комментариев
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"Мы тут немного обделались, но в целом я всё ещё миллиардер и у меня всё збс"
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Чё он курит?
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Американский Ротенберг.
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С этим владельцем все, давайте нового
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Все говорят что мы вместе. Все говорят, но немногие знают в каком
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Похоже он не в курсе про халву...
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То есть и в следующем сезоне тоже будет свип?
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Просто чувак так себя успокаивает
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На спортсе ребята конечно в каком-то паникерском настроении. Но я думаю что проект "Букер-Дюрант-Билл" пока еще рано распускать и клеймо "ПРОВАЛ" ставить. Сейчас межсезонье, попытаются намутить разыгрывающего, мб тренера поменяют и в следующем сезоне посмотрим на них. А вот проект от ЛАК "Торонто 2019, можем повторить" явно себя не оправдал.
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Мы обосрались и это нормально. И ещё лет 50 будем этим заниматься
Мэтт Ишбия.
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Кто-нибудь, расскажите ему про детали контракта Брэдли Била
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Ответ hodor 12
Чё он курит?
КД отсыпал
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