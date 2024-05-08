Дрэймонд Грин о пропуске Гобером матча из-за рождения сына: «Первая реакция была «Вау, да ладно!»

Теги Денвер Голден Стэйт Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин отреагировал на пропуск Руди Гобером матча из-за рождения сына.

«Я отец четверых детей. Я люблю своих детей и жену, но ей придется продержаться и потерпеть ради меня еще несколько часов в день матча плей-офф, лично для меня.

Во-первых, я поздравляю его. Каждый раз, когда мы приносим новую жизнь в этот мир, это нечто особенное, и, как я уже сказал, будучи отцом четверых детей, я не воспринимаю это как нечто само собой разумеющееся. Но я также стараюсь не воспринимать эту игру как нечто само собой разумеющееся.

Поэтому, когда я услышал, что Руди не выйдет на площадку, подумал: «Вау, да ладно!» И у меня возник вопрос: если бы они проиграли первый матч, остался бы его подход таким же? Если бы они были на грани 0-2 в серии, он сохранил такой же подход или остался на месте?» – заявил игрок «Уорриорз».

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2 комментария
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У Миннесоты настолько хороший баланс в команде, что пропуск матча дпоя для них незаметен. Так и должна строиться команда изнутри
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