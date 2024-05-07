Руди Гобер пропустил второй матч серии с «Денвером» в связи с рождением сына

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Баскетбол

Руди Гобер стал отцом в первый раз.

Ребенок родился в понедельник утром. Центровой «Миннесоты» не успел вернуться в расположение команды к началу второго матча серии против «Денвера», который состоялся на площадке соперника.

Отсутствие главного претендента на приз «Мистер замок» в сезоне-23/24 не помешало «Вулвз» одержать крупную победу – 106:80, 2-0.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну что?) Когда Миннесота свипнула Финикс все говорили, что это Финикс полностью провалился и всё такое. Теперь прошлогодние с запасом чемпионы летят 0-2 на домашней площадке. Теперь что Денвер проваливается? Или может это Миннесота второй раз в своей истории стала реально крутой бандой?
+12
-1
+11
Ответ Insamo217
Ну что?) Когда Миннесота свипнула Финикс все говорили, что это Финикс полностью провалился и всё такое. Теперь прошлогодние с запасом чемпионы летят 0-2 на домашней площадке. Теперь что Денвер проваливается? Или может это Миннесота второй раз в своей истории стала реально крутой бандой?
Одно другому не мешает никак - Финикс полностью провалился и играл как гумно. При этом Миннесота действительно крутая. Просто люди сильно переоценили Денвер после одного чемпионства по удачной сетке, и почему-то начали воспринимать их как многолетнюю династию, как будто они годами в Финале минимум ошиваются как ГСВ или ЛеБрон в свое время, а по факту их до титула два года подряд выносили как мусор, а титул они взяли, получив самое серьезное сопротивление от двух команд из плей-ин, лол. Плюс Брауна отпустили. Плюс Миннесота стилистически очень неудобная для Денвера, они ж любят свои кружева вокруг Николы плести, а Сота сейчас жёсткая защитная команда, которая душит. И бонусом у Денвера дырища под кольцом и некому защищаться против больших, им вон Дэвис отгружал по 35, и не по 45 только потому, что в защите уставал сам против Йокича пахать, а тут сразу и Таунс, и Рид валят, еще и Гобер есть. И Эдвардс любит в краску ходить.

Короче, Миннесота отличная, Финикс отстойный, Денвер жутко переоценен и удобен для волков
+7
-3
+4
К след игре с ещё большим рвением,3-0 получается будет?
+1
-1
0
во францию летал?
0
0
0
да Денвер удивил,взял волков с формой сегодня,но что разгром будет без гобера с женой рожающей
0
0
0
Без Рудика даже увереннее забрали игру
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий