Руди Гобер пропустил второй матч серии с «Денвером» в связи с рождением сына

Руди Гобер стал отцом в первый раз.

Ребенок родился в понедельник утром. Центровой «Миннесоты» не успел вернуться в расположение команды к началу второго матча серии против « », который состоялся на площадке соперника.

Отсутствие главного претендента на приз «Мистер замок» в сезоне-23/24 не помешало «Вулвз» одержать крупную победу – 106:80, 2-0.