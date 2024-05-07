Руди Гобер пропустил второй матч серии с «Денвером» в связи с рождением сына
Руди Гобер стал отцом в первый раз.
Ребенок родился в понедельник утром. Центровой «Миннесоты» не успел вернуться в расположение команды к началу второго матча серии против «Денвера», который состоялся на площадке соперника.
Отсутствие главного претендента на приз «Мистер замок» в сезоне-23/24 не помешало «Вулвз» одержать крупную победу – 106:80, 2-0.
Короче, Миннесота отличная, Финикс отстойный, Денвер жутко переоценен и удобен для волков