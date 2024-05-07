Гилберт Аренас раскритиковал Руди Гобера за пропуск матча в связи с рождением ребенка

Гилберт Аренас раскритиковал Руди Гобера.

Центровой «Миннесоты» не успел вернуться в расположение команды к началу второго матча серии против « ». Он покину коллектив в связи с рождением ребенка.

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что французу не следовало пропускать матч плей-офф в связи с важным событием в семье.

«Это ребенок, бро. Он никуда не денется, он будет на месте, когда ты вернешься», – произнес Аренас в своем шоу.

Отсутствие главного претендента на приз «Мистер замок» в сезоне-23/24 не помешало «Вулвз» одержать крупную победу – 106:80, 2-0.