Гилберт Аренас раскритиковал Руди Гобера за пропуск матча в связи с рождением ребенка

Теги Денвер Миннесота НБА Гилберт Аренас НБА плей-офф Руди Гобер Баскетбол

Гилберт Аренас раскритиковал Руди Гобера.

Центровой «Миннесоты» не успел вернуться в расположение команды к началу второго матча серии против «Денвера». Он покину коллектив в связи с рождением ребенка.

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что французу не следовало пропускать матч плей-офф в связи с важным событием в семье.

«Это ребенок, бро. Он никуда не денется, он будет на месте, когда ты вернешься», – произнес Аренас в своем шоу.

Отсутствие главного претендента на приз «Мистер замок» в сезоне-23/24 не помешало «Вулвз» одержать крупную победу – 106:80, 2-0.

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4 комментария
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Ну да, когда у Аренаса родился сын, он сам в это время срал в чужие кроссовки видимо
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У него дети есть ?
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Аринас сам ушел за хлебом и других учит
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Уважительная причина, пусть не гонит
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